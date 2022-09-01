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Doğalgaz ve elektriğe zam geldi | Eylül ayı, zam ayı olacak

Türkiye sonbahara elektrik ve doğalgaz zamları ile giriyor. Elektrik ve doğalgaz konutlarda yüzde 20 oranında zamlandı

01 Eylül 2022 Perşembe 01:01
Doğalgaz ve elektriğe zam geldi | Eylül ayı, zam ayı olacak

Doğalgaz ve elektriğe zam geldi | Eylül ayı, zam ayı olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu zorlukları hep birlikte aşacağız, yakında rahat günler geliyor' sözünün üstünden 24 saat geçmeden, Türkiye Eylül ayına yeni zamlarla giriyor. Evlerde kullanılan doğalgaz'a yüzdre 20, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 50 zam geldi. Zam haberini duyuran EPDK, gerekçe olarak bir yıl önceki pandemi şartlarını gösterdi. Bu arada zam furyasından elektrik de nasibini aldı. Elektrik faturaları bu ay yüzde 20 zamlı gelecek. İşte haberin detayları.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.

Doğalgaza ise yeni bir zam daha geldi. geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 49,5 sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldı.

EPDK tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Pandeminin etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirmiştir.

‘Küresel enerji krizi’ olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmış bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir.

Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için %20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için %30, sanayi abone grubu için %50 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur.

Yeni tarifeler 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, zamdan saatler önce yaptığı paylaşımda "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!" ifadelerini kullanmıştı.

 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), eylül ayı tarifesini açıkladı. Buna göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4 zam geldi. Sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgazın da fiyatları yüzde 50’ye yakın arttı.
ktrikte eylül tarifesi belli oldu. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam geldi.

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