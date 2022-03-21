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Doğalgaza zam beklentisi | Nisan ayında geliyor

Uluslararası enerji piyasalarında doğalgaz fiyatlarındaki artış yatırım araçlarını solladı. Sanayide kullanılan doğalgaza önümüzdeki ay büyük zam geliyor.

21 Mart 2022 Pazartesi 11:27
Doğalgaza zam beklentisi | Nisan ayında geliyor

Doğalgaza zam beklentisi | Nisan ayında geliyor

Karadeniz'i vuran Ukrayna - Rusya savaşı enerji piyasalarını alt üst etti. Küresel piyasalardaki fiyatlarda görülen dalgalanmalar Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeleri zor durumda bırakıyor. Son olarak sanayide kullanılan doğalgaza nisan ayında zam beklendiği iddia edildi.

Covid-19 pandemisi ve ardından Ukrayna - Rusya savaşının patlamasıyla uluslararası piyasalarda belirsizlik sürüyor. Son olarak fabrikalarda kullanılan doğalgaza yüklü miktarda zam geleceği iddia edildi.

Uluslararası enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak son dönemde her ay doğalgaz satış fiyatlarında artışlar yapılıyor. Ancak, BOTAŞ'ın çıkış fiyatlarına zam için genellikle ay başlarında açıkladığı tarifeleri kullanıyor. BOTAŞ verilerine göre mart ayı itibarıyla küresel olarak doğalgaz satış fiyatları 2022’de bir miktar gerilemekle birlikte yüzde 349,72 oranında artarak 10000 metreküpte 945,95 dolar oldu. BOTAŞ, 2021 sonbaharına kadar görev zararı yazmazken, 2021 sonundan itibaren 50 milyar TL görev zararıyla yılı kapatmıştı.

SANAYİYE YANSIYACAK

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre ise; yaşanan fiyat artışlarının kalıcı olması nedeniyle artışın bir kısmının yansıtılacağı kaydediliyor. Habere göre artış, sanayinin kullandığı doğalgaza yansıcak ve fiyat artışı yüzde 30'u bulabilecek.

FİYATLARA YANSICAK MI?

Doğalgaza hanelerde şimdilik zam yapılmamış olsa da sanayiye yapılan zammın ileriki dönemlerde ürünlere yansımayası oldukça olası.

Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz
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