Doğaltaş sektöründe çifte ödül töreni

AMORF 3’üncü Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda kazananlar açıklandı AMORF 3’üncü Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ödülleri Efes Antik Kenti’nde sahiplerini buldu

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu sene “Taşa Sanat Kat” mottosuyla 3’üncüsünü düzenlediği AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ödül gecesi bu yıl da Efes Antik Kenti’nde gerçekleştirildi.

AMORF Tasarım Yarışması Ödül Töreni yanında, “Doğal Taş Gala Gecesi Efes’ 22” temasıyla kapsamı genişletilen gecede, 7 kategoride en fazla ihracat yapan 35 firmaya da farklı kategorilerde “İhracat Başarı Ödülleri” verilirken, Ege Maden İhracatçıları Birliği Onur Ödülü de İsmail Alimoğlu’na takdim edildi.

Ödül alan 35 firma 2021 yılında EMİB’in 1 milyar 80 milyon dolarlık ihracatının 242 milyon dolarlık büyük dilimini gerçekleştirdi. İlk 5 firma ise ülkemize 80 milyon dolar kazandırdı.

Üçüncüsü düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması profesyonel kategoride 237, öğrenci kategorisinde 168 ve sınırsız kategorisinde 15 başvuru olmak üzere bu yıl toplamda 420 başvuru alırken 6 adet proje ödülün sahibi oldu. Sınırsız kategorisinde ise ödüle layık tasarım bulunamadı.

Üretim Desteği ve Ürün ve İş Geliştirme Mentörlüğü ödülleri final gecesinde kazananlar açıklandıktan sonra kazananlar ile yapılacak mülakatlar sonrasında sahiplerini bulacak.

Doğal taş sektörü AMORF ile katma değer yaratıyor: Mimar, tasarımcı ve ihracatçılar Efes Antik Kentinde bir araya geldi

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Bu yıl yine, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Efes Antik Kentinde sektörümüze değer katan mimar, tasarımcı ve ihracatçılarımızla buluşmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyanın akın akın ziyaret ettiği, hayran kaldığı Antik Kentlerimiz, Türk doğal taşının her çeşidini, sanatın, mimarinin, tasarımın en üst noktasını simgeleyen gurur kaynaklarımız. AMORF Tasarım Yarışmamız, Türk doğal taşlarımızın yapılarda daha yoğun kullanılması için Doğal taş sektörümüzle mimarlar ve tasarımcılar arasında köprü görevi görmek amacıyla 3 yıl önce başladı. Yarışmamız, doğal taşa gönül vermiş herkese kapısını açmış konumda.” dedi.

Türkiye geneli işlenmiş ürün ihracatında hedef yüzde 80

Doğal taş sektöründe işlenmiş ürün ihracatını Türkiye genelinde yüzde 80, Ege Bölgesi’nde ise yüzde 90’a çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Alimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Profesyonel, öğrenci ve sınırsız kategorilerinde 400’ün üzerinde başvuru aldık. Anlayacağınız yarışmamız klasik bir mimarlık yarışması değil. Tasarım ve üretimle ilgili tüm bölümlere açılmış, doğaltaşın hayatın her alanında kullanılmasını hedeflediğimiz bir yarışma. Yarışmamızda yer alan tasarım projelerinde dünyanın ve bizim önceliğimiz sürdürülebilirliği de gözetiyoruz. Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması, çevre dostu olma ve çevre kurallarına uygunluk sağlaması bizim için çok önemli bir kriter.”

Tasarımcılar için bir dönüm noktası

İbrahim Alimoğlu, geçen sene dereceye giren yarışmacıların tasarımlarını Ege İhracatçı Birlikleri desteğiyle ürettirme fırsatı elde ederken, dünyanın önde gelen okullarında yurtdışı eğitim bursu şansı yakaladığını vurguladı.

“Nakdi ödüllerden ziyade üretim desteği, yurtdışı eğitim bursu ve Ürün ve İş Geliştirme Mentörlüğü ödülleri yarışmacılarımızın gelecekleri için çok önemli. Finale kalan projeler arasından seçilen bir projeye 1 yıllık ürün ve iş geliştirme mentörlüğü sağlıyoruz. Tecrübe aktarımı, hem yeni insanlar tanımalarını sağlayacak hem de kariyerlerinde onlarca adım ileri taşıyacak. 2020 yılında doğal taş sektöründe ilk kez işlenmiş ürün ihracatımız 1 milyar doları aştı. 2021 yılında yüzde 21’lik artışla 1 milyar 283 milyon dolara çıktı. 2021 yılında Türkiye’nin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 61’e yükseldi.”

Dünya AMORF’u konuşacak

Alimoğlu, “2022 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye geneli doğaltaş ihracatı yüzde 2,7 artışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İşlenmiş ürün ihracatı ise 9 aylık dönemde yüzde 16 artışla 1 milyar 59 milyon dolara yükseldi. İşlenmiş ürün ihracatının payı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Doğal taş ihracatımızda işlenmiş ürünlerin payı bu yıl yüzde 5 artmış durumda. Tasarım Yarışmamız, sektörün katma değerli ürün ihracatına önemli katkılar sağlıyor. Yarışmamızın önümüzdeki sene Türkiye sınırlarını aşarak, dünya tasarımcılarına da duyurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nden 242 milyon dolarlık teşekkür

İbrahim Alimoğlu, “Ödül alan 35 firmamız 2021 yılında Birliğimizin 1 milyar 80 milyon dolarlık ihracatının 242 milyon dolarlık büyük dilimini gerçekleştirdi. İlk 5 firmamız ise ülkemize 80 milyon dolar kazandırdı. Yaptıkları ihracatla ülkemizin kalkınmasına refahına önemli katkı sağlayan firmalarımızı ve EMİB Onur Ödülüne layık görülen EMİB Başkanlığı başta olmak üzere sektörümüze pek çok noktada bir ömür hizmet eden Sayın İsmail Alimoğlu’nu gönülden tebrik ediyorum. Bu gecemize büyük destek veren Ticaret Bakanlığımıza, İzmir Selçuk Efes Müze Müdürü Sayın Cengiz Topal ve ekibine, bu organizasyon için büyük emek veren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Faik Tokatlıoğlu’na, Yönetim Kurulu Üyemiz Reyhan Sezgin’e, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İbrahim Cumhur İşbırakmaz nezdinde tüm birlik çalışanlarımıza, gecemize destek veren sponsorlarımıza teşekkürü borç biliyorum.” dedi.

Çetinkaya: Sektörün güvenle yarınlara bakmasını, bu sektörün gençler tarafından daha fazla tercih edilmesini istiyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Yarışmaya katılan öğrenci kardeşlerimiz yarışma için çok önemli projelerle başvurularını yaptı. Aslında bu işin geleceğinde yer almak için ilk adımlarını atmış oldular. Bizler de uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren yatırımcılar olarak onların önlerini açmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Öte yandan Türkiye’de madenciliğin algısını değiştirmek, bu işin sürdürülebilir, çevreye duyarlı yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla sektörün güvenle yarınlara bakmasını, bu sektörün gençler tarafından daha fazla tercih edilmesini istiyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana Türkiye’nin geleceği olduğuna inandığımız madencilik sektörünü bilimsel verilerle her ortamda anlatmaya çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye’de madencilik faaliyetleri Avrupa Birliği standartlarında hatta bazı noktalarda çok daha ileride

Çetinkaya “Son dönemlerde madenciliğin algısını değiştirmek için ardı ardına çalışmalara imza attık. Yurtiçinde çeşitli maden sahalarını gazeteciler ve kanaat önderleriyle gezdik. Buralarda madenciliğin nasıl yapıldığını gösterdik. Çalışmalarımızı geleneksel ve yeni nesil medya kanalları aracılığıyla kamuoyu ile paylaştık. Benzer bir organizasyonu yakın zamanda Avrupa Birliği ülkesi olan İtalya’da gerçekleştirdik. Türkiye’den gazeteciler ve karar vericilerle İtalya’ya gittik. Burada maden sahalarını gezme fırsatı bulduk. Ormanlık alanlarda, tarım ile iç içe, akarsu kenarlarında ya da muhteşem bir gölün hemen yanı başında madencilik faaliyetlerinin yapılabildiğini gördük. Tüm bu çalışmaları yaparken aslında bir amacımız vardı. O da Türkiye’de madencilik faaliyetlerinin Avrupa Birliği standartlarında hatta bazı noktalarda çok daha ileride olduğunu kanıtlamaktı.” diye konuştu.

Türkiye’nin geleceği tarım ve madencilikte

Rüstem Çetinkaya, “Türkiye’de yürütülen madencilik faaliyetlerini yanlış bilgilerle karalamak isteyen bir kitle karşısında daha fazla çalışmak zorundayız. Türkiye’nin bu alanda ileri standartlarda çalıştığını bıkmadan, yorulmadan anlatmalıyız. Burada kendimize güveniyoruz. Madencilik için oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı, eğer bir arada olursak, tek ses olursak yıkacağımıza inanıyorum. Tüm bunları da bilimi ve aklı yanımıza alarak yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki; Türkiye’nin geleceği tarım ve madencilikte. Bu iki sektörü özellikle bir arada dile getiriyorum. Bu sektörlerin ülkemizin geleceğinde büyük yeri olduğunu düşünüyorum. Tarım ya da maden demeden, ikisi arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadan çalışmalara devam edebiliriz. Madenciler olarak biz nasıl tarım ve madencilik ülkemizin geleceğidir diyorsak, tarım sektöründen de aynı düşüncelerle hareket etmesini bekliyoruz.” dedi.

Gelişmiş ülkelerde gayrisafi milli hasılanın yüzde 7’si madencilikten sağlanıyor

Türkiye’nin maden ihracatının yıllık bazda 6 milyar dolar seviyelerinde olduğunu söyleyen Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çin gayrisafi milli hasılasının yüzde 20'sini madenlerden elde ediyor. Rusya’da yüzde 14 seviyelerinde. Türkiye’de bu oran sadece yüzde 1,3. Dünyada madencilik açısından gelişmiş ülkelerde ise ortalama oran yüzde 7. Eğer biz Türkiye olarak bu oranı ortalama seviyeye çekebilirsek. 30 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşabiliriz. Bu da bizi Türkiye’nin en fazla ihracatını gerçekleştiren sektörü yapar. Tabii bu rakamları oturduğumuz yerden yakalayamayız. Daha fazla çalışmalı, ona göre planlama yapmalıyız. Eğer madenlerimizi daha fazla kullanabilirsek, hammadde konusunda da bağımsızlığımızı yakalayabiliriz. Bunu yaparken de önce insan, sonra çevre, sonra maden mantığıyla yaptığımızı en yüksek sesle duyurmalıyız.”

Rüstem Çetinkaya, “Diğer taraftan dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen madencilik sektörü açısından büyük önem taşıyan fuarlara milli katılım gösteriyoruz. Yurtdışında alım heyetlerini ağırlıyor, üreticimizle alıcıları bir araya getiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla sektörümüz için yeni pazarlar yaratmayı hedefliyoruz. Neredeyse sıfır ithal girdisi olan madencilik sektörünün ihracatını artırmaya çalışırken, ülkemizin kalkınmasında katkı sahibi olmak istiyoruz. Bu güzel organizasyonu hayata geçiren Ege Maden İhracatçıları Birliği’ne, teşekkür ediyorum. Ödül alan öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

AMORF 3’üncü Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Ödül Töreni ve Doğal Taş Gala Gecesi Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem ÇETİNKAYA, Selçuk Kaymakamı Ekrem İNCİ, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak ESKİNAZİ, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim ALİMOĞLU, Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet ŞAHİN, MADEN SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (MASİS) Yönetim Kurulu Başkanı Naci İLCİ, TOBB Madencilik Meclisi Meclis Başkanı İbrahim Halil KIRŞAN, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali EMİROĞLU, Türkiye Mermer ve Doğaltaş Makineleri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi ŞİMŞEK, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Ali ÇELİKTEN, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdür Yardımcısı Kazım ÖZGÜR, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim AYDINDAĞ katılımıyla gerçekleşti.

AMORF 3’üncü Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması profesyonel kategori kazananlar;

Profesyonel kategori birincilik ödülü kazananı Muhammed Saner Öztürkler

Profesyonel kategoride ikincilik ödülü kazananı Kemal Şaylı

Profesyonel kategoride üçüncülük ödülü kazananı Şevin Özoğuz ve Yahya Yusıflı

AMORF 3’üncü Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması öğrenci kategori kazananlar;

Öğrenci kategorisi birincilik ödülü kazananı Efe Yıldırım

Öğrenci kategorisinde ikincilik ödülü kazananı Egemen Şendur

Öğrenci kategorisi üçüncülük ödülü kazananı Ekin Yüksel

Not: Profesyonel kategoride üçüncülük ödülünü almaya hak kazanan yarışmacılarımız Şevin Özoğuz Floransa'da Dedalo Building Lab isimli mimarlık ofisinde Erasmus stajı yaptığı ve Yahya Yusıflı da kendi start-up şirketini kurmak üzere New York'ta bulunduğu için gecemize katılım sağlayamadı.

EMİB - 2021 YILI BLOK DOĞALTAŞ İHRACATINA KATKI SAĞLAYAN FİRMA ÖDÜLÜ

DÜNYA TAŞ İTHALAT İHRACAT MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HUAMEI MADEN VE MERMER İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

RAVİNİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ŞUAYP DEMİREL

TAŞ ZAMANI MERMER İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMİB- 2021 YILI İŞLENMİŞ DOĞALTAŞ İHRACATINA KATKI SAĞLAYAN FİRMALAR ÖDÜLÜ

AYMAR DOĞALTAŞ MADENCİLİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

D-STİL MERMER DIŞ TİCARET İÇ MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

METAMAR MERMER GRANIT MADENCILIK SAN.VE TIC.A.S.

TURAN BEKİŞOĞLU DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TUREKS-GM MERMER GRANİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMİB- 2021 YILI EN FAZLA GRANİT İHRACATI YAPAN FİRMALAR ÖDÜLÜ

AKTAŞ GRANİT ZAHİRE MADENCİLİK NAKLİYE PETROL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GÖLTAŞ GRANİT ANDEZİT NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT GIDA VE HAFRİYAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

İZ GRANİT MADENCİLİK LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MEDMAR MADENCİLİK İNŞ.ORMAN ÜR ÜNL.İHR.İTH.SAN VE TİC LTD.ŞTİ

NATUREL GRANİT MADENCİLİK LOJİSTİK İNŞAAT VE TURİZM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMİB- 2021 YILI KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İHRACATINA KATKI SAĞLAYAN FİRMALAR ÖDÜLÜ

HUKA DOĞALTAŞ SAN.VE TİC.LTD.Ş

IONIC STONE İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MEHMET AYGÜN MERMER İNŞAAT NAKLİYE TARIMSAL HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TİRMAR MADEN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TRAVERTEN MERMER ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMİB- 2021 YILI YENİ PAZARLARA İHRACAT YAPAN FİRMALAR ÖDÜLÜ

HALİL ÖKSÜZ MADENCİLİK İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

KOÇAR MERMER SAN.VE TİC.A.Ş.

MARMOSER MERMER MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÖZCAN ÇETİN ONIF DOĞAL TAŞ

REND MADENCİLİK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2021 YILINDA EMİB'E ÜYE OLAN VE EN FAZLA İHRACAT YAPAN FİRMALAR ÖDÜLÜ

ALAMAL YAPI MALZEMELERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ARZU DAĞIÇMAZAL STONE

DAĞ MERMER VE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HSN MERMER İTHALAT İHRACAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

WOM MERMER DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMİB-2021 YILI EN FAZLA DOĞALTAŞ İHRACATI YAPAN 5. FİRMA ÖDÜLÜ

KARA MEHMET MERMER SAN.VE TİC. LTD.ŞİRKETİ

EMİB-2021 YILI EN FAZLA DOĞALTAŞ İHRACATI YAPAN FİRMA 4. FİRMA ÖDÜLÜ

SEZGİN MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EMİB-2021 YILI EN FAZLA DOĞALTAŞ İHRACATI YAPAN FİRMA 3. FİRMA ÖDÜLÜ

EMEK MERMER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EMİB- 2021 EN FAZLA DOĞALTAŞ İHRACATI YAPAN 2. FİRMA ÖDÜLÜ

CEM-MER DOĞALTAŞ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMİB-2021 YILI EN FAZLA DOĞALTAŞ İHRACATI YAPAN 1. FİRMA ÖDÜLÜ

AYTAN MERMER MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YILIN ONUR ÖDÜLÜ

İSMAİL ALİMOĞLU

AMORF Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması hakkında

-Yarışma ile ilgili tüm bilgilere “www.amorf.org” web sitesinden ulaşılabiliyor.

-Instagram: amorfyarisma

Katılım kategorileri;

Öğrenci Kategorisi

Profesyonel Kategorisi

Sınırsız Kategorisi

Ödüller neler?

1) Para Ödülleri

Öğrenci Kategorisi

• Birincilik Ödülü 25.000 TL

• İkincilik 20.000 TL

• Üçüncülük 15.000 TL

Profesyonel Kategori

• Birincilik Ödülü 50.000 TL

• İkincilik 40.000 TL

• Üçüncülük 30.000 TL

Sınırsız Kategorisi

• 15.000 TL –

2) Üretim Desteği

3) Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

4) Ürün ve İş Geliştirme Mentörlüğü

Jüride kimler var?

Bilge Altuğ (9016 Mimarlık, Mimar)

Miray Arslan (Batı Ege Mermer, Yönetim Kurulu Üyesi)

Ömer Selçuk Baz (Mimar, Yalın Mimarlık)

Abdurrahman Çekim (Baraka Mimarlık, Mimar)

Sertaç Ersayın (Dünya Tasarım Örgütü (WDO) YK Üyesi, End. Tasarımcı)

Gökhan Karakuş (Tasarımcı, Kuratör)

Tanju Özelgin (TO STUDIO, Tasarımcı)

Reyhan Sezgin (Sezgin Mermer A.Ş., Kurucu Ortak)

Dürrin Süer (M artı D Mimarlık, Mimar)

Heval Zeliha Yüksel (Öğretim Görevlisi, Mimar)