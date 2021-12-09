Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Doğan Yatırım Bankası 150 milyon TL’lik ilk bono ihracını yaptı

Doğan Yatırım Bankası, faaliyete geçişinin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen iç piyasada ilk bono ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

09 Aralık 2021 Perşembe 18:40
Doğan Yatırım Bankası 150 milyon TL’lik ilk bono ihracını yaptı

Doğan Yatırım Bankası 150 milyon TL’lik ilk bono ihracını yaptı

100 milyon TL olarak planlanan finansman, iki katı oranında gelen talep üzerine 150 milyon TL tutarında tamamlandı. Ak Yatırım aracılığı ile yapılan ihraca, 24 farklı nitelikli yatırımcı kurum ilgi gösterdi.

Doğan Holding iştiraklerinden Doğan Yatırım Bankası, uluslararası kalitede yetkin kadrolarıyla Türkiye’deki şirketlerin finansmana erişimleri için kredilerin de dahil olduğu birleşmeler, satın almalar, ortaklıklar, menkul kıymet ihraçları yoluyla finansmana erişimleri için kaynak çeşitliliği sağlama ve uluslararası finansal sistemin ülkemizdeki en güçlü temsilcilerinden biri olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Doğan Yatırım Bankası kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine, yapılandırılmış finansman, yatırım bankacılığı, hazine, nakit yönetimi, dış ticaret finansmanı ile dijital finansman ve dijital bankacılık çözümleri gibi ürün ve hizmetleri “tek banka” yaklaşımıyla sunarak sektörde fark yaratmayı amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Doğan Yatırım BankasıDoğan Holding
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Truede lokumlarının kurucusu Zeynep Turudi'den yeni girişim
Truede lokumlarının kurucusu Zeynep Turudi'den yeni girişim
TŞOF Başkanı Apaydın | Akaryakıt zamları taşıma ücretine yansıtılmalı
TŞOF Başkanı Apaydın | Akaryakıt zamları taşıma ücretine yansıtılmalı
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Omicron belirsizliğinin iyimserliği
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Omicron belirsizliğinin iyimserliği
Dünyada Her Saat 468 Kişi Evini Terk Ediyor
Dünyada Her Saat 468 Kişi Evini Terk Ediyor
İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi
İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi
Palandöken | Kur bahanesiyle stokçuluk yapmayın
Palandöken | Kur bahanesiyle stokçuluk yapmayın
Fark Yaratanlar Programı ile 10 bine yakın başvuru aldı
Fark Yaratanlar Programı ile 10 bine yakın başvuru aldı
Bulgurlu | Dünyanın geleceği tüketici tercihlerine bağlı
Bulgurlu | Dünyanın geleceği tüketici tercihlerine bağlı
Zeytin ve zeytinyağı sektörü sürdürülebilirlik için buluştu
Zeytin ve zeytinyağı sektörü sürdürülebilirlik için buluştu
Müdahaleler sonrasında Türk Lirası
Müdahaleler sonrasında Türk Lirası

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim