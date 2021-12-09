Doğan Yatırım Bankası 150 milyon TL’lik ilk bono ihracını yaptı

100 milyon TL olarak planlanan finansman, iki katı oranında gelen talep üzerine 150 milyon TL tutarında tamamlandı. Ak Yatırım aracılığı ile yapılan ihraca, 24 farklı nitelikli yatırımcı kurum ilgi gösterdi.

Doğan Holding iştiraklerinden Doğan Yatırım Bankası, uluslararası kalitede yetkin kadrolarıyla Türkiye’deki şirketlerin finansmana erişimleri için kredilerin de dahil olduğu birleşmeler, satın almalar, ortaklıklar, menkul kıymet ihraçları yoluyla finansmana erişimleri için kaynak çeşitliliği sağlama ve uluslararası finansal sistemin ülkemizdeki en güçlü temsilcilerinden biri olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Doğan Yatırım Bankası kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine, yapılandırılmış finansman, yatırım bankacılığı, hazine, nakit yönetimi, dış ticaret finansmanı ile dijital finansman ve dijital bankacılık çözümleri gibi ürün ve hizmetleri “tek banka” yaklaşımıyla sunarak sektörde fark yaratmayı amaçlıyor.