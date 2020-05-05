Doğru pompa seçimi ile sanayide maksimum enerji tasarrufu

İleri teknolojisi ile dünya kaynaklarını koruyan yeni nesil ürün ve çözümler sunan Wilo, sanayide kullanılan pompalardan kaynaklanan enerji tüketimi ve doğru pompa seçimi konusuna dikkat çekiyor. Dünya genelindeki enerji tüketiminin yüzde 10’u pompalardan kaynaklanıyor ve günümüzde kullanımda olan pompaların yaklaşık yüzde 90’ı eski ve verimsiz çalışıyor.

Akıllı pompa teknolojisine geçiş yapılarak dünyadaki enerji tüketiminde yüzde 4 oranında azalma sağlanması mümkün. Bu oranın yaklaşık 1 milyar insanın evinde tükettiği elektriğe eşdeğer olduğunu belirten Wilo Türkiye Endüstri Satış Müdürü Yusuf Öztürk, doğru pompa seçiminin önemini vurguladı. Enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla hayat geçirilen “Wilo Enerji Çözümleri Projesi” ile 2019 yılında dünya genelinde 10 bin enerji çözümü projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Öztürk, Wilo’nun yüksek verimli pompaları sayesinde işletmelerde gerçekleşen enerji tasarrufunun yıllık 1.8 TWh olarak hesaplandığını ifade etti.

Enerji maliyetlerinin işletmelerin üzerindeki en büyük yüklerden biri olması enerji verimliliği konusunu sanayinin öncelikli gündem maddesi hâline getiriyor. Günlük hayatımızı sorunsuz bir şekilde devam ettirmemizi sağlayan pompalar ise enerji tasarrufu için kritik bir konumda yer alıyor. Sanayide enerji verimliliği alanında yapılabilecek iyileştirmeler enerji tüketiminin azaltılmasının yanı sıra proses verimliliği için de önemli bir fırsat sunuyor. Tarihinde pek çok önemli kilometre taşı bulunan Wilo, pompaların enerji tasarrufundaki bu kritik rolü nedeniyle sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde enerji verimliliği konusuna odaklanarak yüksek verimli teknolojileri ve akıllı ürünleri ile su ve enerji başta olmak üzere dünya kaynaklarının tutumlu bir şekilde kullanılmasına büyük katkı sağlıyor.

Doğru pompa seçimi ile yüzde 30 enerji tasarrufu

Wilo Enerji Çözümleri projesi ile sürdürülebilir kalkınmaya büyük destek

Dünya genelindeki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 10’luk kısmının pompalardan kaynaklandığını ve günümüzde aktif olan pompaların yaklaşık yüzde 90’ının eski olduğunu ve kontrolsüz çalıştığını aktaranbu durumun hem pompa üreticileri hem de kullanıcılarında sistemin daha verimli çalışmasına yönelik çözüm arayışlarını beraberinde getirdiğini belirtti. Halihazırda kullanılmakta olan IE3 ve IE4 verimliliğe sahip motorlar ile yeni nesil IE5 motorlar sayesinde pompa verimlerinde üst sınırlara yaklaşıldığını söyleyen Öztürk, mevcut durumdaki eski ve verimsiz pompaların yüksek verimli pompalar ile değişimi sayesinde dünya çapındaki toplam elektrik tüketiminin yüzde 4 oranında azaltılabileceğini, bu oranın da yaklaşık 1 milyar insanın evinde tükettiği elektriğe eş değer olarak kabul edildiğini vurguladı. Pompaların sisteme uygun seçimi ve kullanımının da enerji tasarrufunda kritik rol oynadığını ifade eden Öztürk, borulardaki basınç kayıplarının titizlikle hesaplanarak minimum değerlere indirilmesi ve otomasyonda kullanılan değişken debili sistemlerin iyileştirilmesi ile elde edilecek enerji tasarrufunun yaklaşık yüzde 30 olarak hesaplandığı bilgisini paylaştı.

Çevre dostu bir şirket olarak enerji verimliliği konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Yusuf Öztürk, Wilo kullanıcılarının bir yandan kısıtlı enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmalarını diğer yandan da tasarruf edebilmelerini sağlamak için “Wilo Enerji Çözümleri Projesi”ni hayata geçirdiklerini anlattı. Proje kapsamında 2019 yılında dünya çapında kamusal, ticari ve endüstriyel binalar ve sistemlerde 10 bin enerji çözümü projesi gerçekleştirildiğine ve yüksek verimli Wilo pompaları sayesinde işletmelerde sağlanan enerji tasarrufunun yıllık 1.8 TWh olarak hesaplandığına dikkat çeken Öztürk, projenin detaylarını şu şekilde aktardı; “Dünya genelinde kullanımda olan eski ve kontrolsüz pompaların modern ve yüksek verimli pompalarla değişimini içeren bu projemiz kapsamında Wilo’nun uzman kadrosu tarafından, saha veya işletmelerdeki enerji tüketimi ölçülüp analiz edilerek öncelikli olarak enerji tasarrufu yapılabilecek alanlar belirleniyor. Kullanımda olan düşük verimli pompaların gerekli ölçümlerinin yapılmasının ardından enerji tüketimleri ve verimleri hesaplanıyor. Verimleri belirlenen pompaların özelliklerine eşdeğer yüksek verimli ve daha az enerji tüketimi sağlayacak olan yeni pompalar tespit ediliyor. Bu değişim ile işletmelerin sağlayacağı enerji tasarrufu, yıllık ve 10 yıllık enerji maliyeti kazancı, gerekli yatırım miktarı ve amortisman süreleri hesaplanarak raporlanıyor. Mevcutta kullanılan pompa sistemlerinin enerji tasarruflu pompalar ile değiştirilmesi durumunda ise sistem devreye alınarak hesaplamaların tümü doğrulanıyor. Bu çalışma sayesinde işletmelerde enerji tüketiminin yüksek oranda düşürülmesinin yanı sıra gerekli ölçümler yapılırken mevcut sistemdeki aksaklıkların da tespiti edilmesi sayesinde sistemlerin doğru ve amacına uygun şekilde çalışıp çalışmadığı da kontrol ediliyor.”

Wilo olarak kaynakların verimli kullanılması konusunda büyük bir sorumluluk duyduklarının altını çizen Öztürk, Enerji Çözümleri Projesi ile işletmelere maksimum enerji tasarrufu imkanı sunarken bakım ve servis maliyetlerinin azaltılmasına da katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Wilo Hakkında

Pompa sistemleri sektörünün lider markası Wilo, binalarda, endüstride ve altyapı uygulamalarında bulunan ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin yanı sıra su temini ve atık su uygulamalarında da kullanılıyor. Temelleri 1872 yılına dayanan Almanya-Dortmund merkezli Wilo, 1928’de dünyanın ilk sirkülasyon pompasını üreterek yerelden global oyunculuğa adım attı.

Yaklaşık 150 yıldır pompa ve pompa sistemleri sunan marka, bugün 10 bine yakın ürün gamı ile enerji kaynaklarının akıllı ve verimli kullanıldığı bir dünya için çözümler sunuyor. 70’in üzerinde ülkede üretim ve dağıtım şirketi, 16 üretim tesisi ve 7 bin 800 çalışanı ile yaklaşık 1,5 milyar Euro ciroya sahip olan Wilo; insanlar, ürünler, hizmetler, fabrikalar ve makineler arasında akıllı ağ bağlantıları oluşturarak akıllı çözümleri hayata geçirmek için dijitalleşmeden etkin şekilde yararlanıyor. Wilo’nun dijitalleşme stratejilerinin en belirgin örnekleri arasında Almanya’nın Dortmund şehrindeki merkezini ‘Akıllı Fabrika’ kimliği ile yeniden şekillendirmesi yer alıyor. 300 milyon Euro’luk yatırımla dijital bir üretim tesisi olarak hayata geçirilen ve 2020’de faaliyete geçmesi planlanan Dortmund fabrikası, Wilo tarihindeki en büyük yatırım olarak dikkat çekiyor.

Tarihinde pek çok parlak kilometre taşı bulunan Wilo, dünyanın ilk akıllı pompası olan Stratos MAXO’yu geliştirerek dijitalleşme alanında bir ‘ilk’e daha imza attı. Ürünlerin ötesinde sunduğu çözümler, süreçler ve iş modellerinde de dijitalleşen Wilo, teknoloji odaklı bir şirket olarak Endüstri 5.0 ekonomisine hazırlanıyor.

Uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak önümüzdeki yıllarda dünyaya hızla yön verecek altı küresel mega trend tanımlayan Wilo; globalleşme, akıllı şehirler, enerji sorunu, iklim değişikliği, kuraklık ve dijital dönüşüm olarak belirlediği mega trendlere karşı nasıl bir çözüm geliştirebileceği üzerinde çalışmalar yapıyor. Suya ve geleceğe yön verme hedefi doğrultusunda yol alan Wilo’nun, yüksek teknolojisi ve köklü geçmişiyle değer kattığı ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Pazara girdiği 1992 yılından sonra hızlı bir şekilde büyüyen Wilo’nun Türkiye operasyonu, 1997’de markanın dünyadaki malzeme temin merkezlerinden biri olarak tescil edildi. Her yıl başarı grafiğini yükselten Wilo Türkiye, 35 bayisi, 90’a yakın merkez çalışanı ve ürün gamı özelinde uzmanlaşmış servis kadrosu ile Türkiye çapında yaklaşık 1000 kişilik bir ekip olarak hizmet veriyor. Wilo Türkiye, sektörün Avrupa’daki LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk yeşil binasında faaliyet gösteriyor.