Doğrudan satış sektöründen 30 bin kişiye istihdam imkanı

Türkiye’nin önünü açarak hammaddede dışa bağımlılığı azaltmak ve Medical Revolution “Medikal Devrim” için piyasaya adımını atan Medirevo, gerek üretim gerekse dış ticarette önemli bir role sahip kimya sanayinde bor ve kenevirin mucizesi ile katma değerli ürünler sunmaya devam ediyor.

2019 Ocak verilerine göre genel imalat sanayinde üretim yıllık bazda yüzde 7.5 küçülürken, kimya sektöründe daralma yüzde 4.2 seviyesinde kalmış durumda. Sektörde durum böyle iken, Türkiye’nin milli cevheri bor madenini kenevir mucizesiyle bir araya getirerek son kullanıcıya yönelik ürün tasarlayan Medirevo, söz konusu süreçten etkilenmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Doğrudan satış ile kimya sektörüne dahil olan Medirevo, e ticaret ve online satışların büyük bir ivme kazandığı pandemi döneminde sağlık sektörüne de büyük yatırım yapmış durumda. Alternatif tıpta kullanılmasının yanı sıra, üzerine sayısız makale yazılan ve faydaları saymakla bitmeyen kenevir tohumu yağı ile bor ikilisini bir araya getiren Medirevo, özellikle kendi işini kurmak isteyenlere istihdam sağlamaya devam ediyor.

8 milyon TL değerinde yatırım

Sektörde 40 yılı aşkın deneyimi olan Deren Kimya Ar-Ge Laboratuvarları’nda yeni ürünler ile üretim kapasitesini arttırmaya devam eden firma, şimdiye kadar 62 çeşit ürüne imza atmış durumda. Azerbaycan, Almanya ve Hollanda için distribütörlük çalışmaları devam eden Medirevo, mikro ihracat ile tüm dünyaya ulaşmayı hedefliyor. Sabunları, vitamin içerikli takviyeleri, bakım kremleri ve dahası kenevir tohumu yağı ve bor mucizesiyle adından söz ettiren Medirevo’nun, kilo kontrolü ve ev temizliği adına da ürün önerileri sunuyor.

6 aylık bir hazırlık dönemi sonrası hayata geçirilen Medirevo markası için yaklaşık 8 milyon TL değerinde bir yatırım gerçekleştiren firma, öncesinde bor madeniyle ilgili 5 yıllık bir arge planladı. 27 yıllık doğrudan satış sektöründe, ilk ayında 1 Milyon TL’yi geçen ilk ve tek şirket olan Medirevo, bu özelliği ile aynı zamanda tarihi bir rekor kırdı. Firmanın 2020 yılı için büyüme hedefi ise, 15 Milyon TL.

30.000’e yakın kişiye istihdam imkanı

World Federation of Direct Selling Associations(WFDSA) verilerine göre; doğrudan satış sektörü dünyada 118,4 milyon bağımsız temsilciyi kapsayan, 193 milyar dolarlık bir endüstri konumunda. Geleneksel ticaretin zayıflamaya başlayıp e ticaret ve online sektörünün büyük bir ivme kazandığı son günlerde, gelecekteki varlığını da kanıtlayan ‘online dünya’ ve doğrudan satış sektörü hızla büyümeye devam ediyor.

Dünya çapında doğrudan satış ve üretim sektöründe iddialı ürünler geliştirmiş deneyimli ve uzman kurucular ile çalışan Medirevo, 30.000’e yakın uzman ekibi ile e-ticaret ve online satış sektöründe varlığını sürdürüyor.

Türkiye’nin milli servetlerine sahip çıkmayı misyon edinen Medirevo, bor ve kenevirin eşsiz mucizesine attığı imzalar ile ilerlemeye devam ediyor.