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Doğuş Grubu geleceğini çalışanlarıyla birlikte tasarlıyor

Ulusal ve uluslararası alanda yatırımlar yaparak ülke ekonomisi için katma değer yaratmaya devam eden Doğuş Grubu, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren pek çok şirketini tek çatı altında topladı.

30 Ocak 2020 Perşembe 09:39
Doğuş Grubu geleceğini çalışanlarıyla birlikte tasarlıyor

Doğuş Grubu geleceğini çalışanlarıyla birlikte tasarlıyor

İnsanı, müşteriyi ve teknolojiyi odağına alan; ulusal ve uluslararası alanda yatırımlar yaparak ülke ekonomisi için katma değer yaratmaya devam eden Doğuş Grubu, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren pek çok şirketini tek çatı altında topladı.

Şirketlerini Maslak’taki yeni binasında tek çatı altında toplayan Doğuş Grubu, yeni yapılanmasıyla sektörler ve markalar arasında iletişimi hızlandırıp, işbirliği imkânı sağlayarak verimliliğe ve dinamik iş süreçlerine önemli katkı sağlarken, çalışanların yönetime katılımını hızlandırdı.

Otomotivden inşaata, enerjiden gayrimenkule, turizmden yeme-içmeye, teknolojiden yayına kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Grup, İstanbul Maslak’taki yeni binasına taşınır taşınmaz çalışanlarla “yeni işler ve süreçler” üzerine birebir konuşmaya başladı. Doğuş Grubu, geleceğini tasarlarken çalışanlarıyla beraber hareket ediyor.

500 kişilik karma grup beklentileri belirliyor

Doğuş Grubu İnsan Kaynakları ekiplerinin yönetiminde Holding ve bağlı şirketlerinde çalışanlar arasından 20.000’i aşkın Doğuşluyu temsil etmek üzere, toplamda 500 kişiye ulaşacak şekilde 15-20 kişilik ‘karma ekipler’ oluşturularak, “Çalışanım/Müşterim/ İzleyicim/ Kullanıcım/ Misafirim Ne Bekler?” konulu atölye çalışmaları düzenleniyor. Holding, atölyelerde çalışanların birlikte tartışmasını sağlayarak, görüş ve önerilerini bir araya getiriyor, dolayısıyla Grubun geleceğini çalışanlarla birlikte şekillendiriyor.

İnşaattan turizme, yeme-içmeden otomotiv ve medyaya her sektörden her şirketten çalışanlar buluşuyor. Çeşitli yaş grubu ve kıdemden, çeşitli unvanlardan, departmanlardan ve lokasyonlardan tesadüfi olarak seçilerek davet edilen bu çalışanlar, Doğuş Grubu’nun güçlü yönleri ve önündeki fırsatlar üzerinden konuşmaya başlıyor ve ardından müşterileriyle deneyimlerinden de yararlanarak yeni girilebilecek iş alanları, iyileştirilebilecek ürün ve hizmetler, güncellenmesi gereken iç süreçler hakkında sadece kendi görev, departman ve şirketleriyle sınırlanmamış önerilerini getiriyorlar. Dileyen gönüllüler de önceden duyurulmuş bu buluşmalara katılabiliyor.


 

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Anahtar Kelimeler:
Doğuş Grubu
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