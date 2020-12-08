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Dokuz ayda, 333 bin kişi issizlik ödeneği istedi | İBB İstatistik Ofisi açıkladı

İstanbul’da yüzde 65 artarken, Türkiye genelinde yüzde 8,6 azaldı. İlk dokuz ayda, İstanbul’da 333 bin kişi işsizlik ödeneğine başvururken, 128 bin kişi işsizlik ödeneğini almayı hak etti.

08 Aralık 2020 Salı 10:59
Dokuz ayda, 333 bin kişi issizlik ödeneği istedi | İBB İstatistik Ofisi açıkladı

Dokuz ayda, 333 bin kişi issizlik ödeneği istedi

Ekim ayında, işe yerleştirilenlerin sayısı, bir önceki aya göre, İstanbul’da yüzde 65 artarken, Türkiye genelinde yüzde 8,6 azaldıİlk dokuz ayda, İstanbul’da 333 bin kişi işsizlik ödeneğine başvururken, 128 bin kişi işsizlik ödeneğini almayı hak etti. Aktif sigortalı çalışan sayısı, aylık yüzde 4,4, yıllık yüzde 5,3 arttı. Bir önceki yıla göre, İstanbul’da en yüksek artış yüzde 5,6 ile 4B kapsamındaki aktif sigortalıların sayısında gerçekleştiSon bir yılda ortalama günlük kazanç yüzde 17 arttıİstanbul’daki iş yerlerinin yüzde 64,2’si üç ve daha az kişi istihdam etti; buralardaki istidam, toplam istihdamın yüzde 13,5’ini oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’un işgücü piyasasının değerlendirildiği Aralık 2020 İşgücü Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Ekim ayında, piyasada yaşanan değişiklikler, rakamlara şöyle yansıdı:

333 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu

2020 yılının ilk dokuz ayında, İstanbul’da, 333 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Türkiye’deki işsizlik ödeneği başvurularının bu dönemde yüzde 27,3’ünün gerçekleştiği İstanbul’da, 2019 yılının aynı dönemine göre başvuranların sayısı yüzde 16,9 azaldı. Eylül ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre başvurular yüzde 49,1 azalarak, 20 bin kişiye geriledi. İşsizlik ödeneğini hak edenlerin sayısı ise ilk dokuz ayda yüzde 43,4 azalarak 128 bine, Eylül ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62,4 azalarak 8 bin 796 kişiye geriledi.

İşe yerleştirilenlerin sayısı yüzde 65 arttı

Ekim ayında, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı, önceki aylara göre toparlanmaya başlamasına rağmen, bir önceki yılın seviyesine yetişemedi. İşe yerleştirilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 65 artarak 8 bin 895 oldu. Türkiye genelinde ise Ekim ayında işe yerleştirilenlerin sayısı hem bir önceki yılın aynı döneminin hem de Eylül ayı seviyesinin altına kalarak 82 bin 295 oldu. Ekim ayında işe yerleştirilenlerin İstanbul’da yüzde 40,1’ini, Türkiye’de yüzde 32,2’sini kadınlar oluşturdu.

Aktif sigortalı çalışan yüzde 5,3 çoğaldı

2020 Eylül dönemi itibariyle İstanbul’da aktif sigortalı çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3, Ağustos ayına göre yüzde 4,4 artarak 5,5 milyona ulaştı. Bir önceki yıla göre, İstanbul’da en yüksek artış yüzde 5,6 ile 4B kapsamındaki aktif sigortalıların sayısında gerçekleşti. Aynı dönemde 4A kapsamındaki aktif sigortalı sayısında yüzde 5,5, 4C kapsamındaki aktif sigortalı sayısında ise yüzde 1,3 artış gerçekleşti. Eylül ayında, Türkiye genelinde aktif sigortalı çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5, Ağustos ayına göre yüzde 4,9 arttı.

Ortalama günlük kazanç yüzde 17 arttı

Eylül 2020 verilerine göre, İstanbul’da hem kadınların hem de erkeklerin ortalama günlük kazancı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Bu dönemde ortalama günlük kazanç, kadınlarda 174 TL, erkeklerde 181 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, kamu kurumlarında çalışanların ortalama günlük kazancı ise yıllık yüzde 9 artarak 212 TL oldu.

İş yerlerinin yüzde 64,2’si, üç ve daha az kişi istihdam ediyor

Türkiye’deki toplam işyerlerinin yüzde 28,2’sinin faaliyet gösterdiği İstanbul’da, Eylül ayında toplam iş yeri sayısı 544 bine ulaştı. İş yerlerinin yüzde 64,2’sini üç ve daha az kişi istihdam eden işyerleri oluştururken, bu işyerlerinde istihdam edilen kişilerin sayısı, toplam istihdamın yüzde 13,5’ini oluşturdu. En yüksek istihdam ise 10-19 kişinin çalıştığı işyerlerinde kaydedildi. Bu büyüklüğe sahip işyerlerinde çalışanların sayısı toplam istihdamın yüzde 12,5ini oluşturdu. Ayrıca İstanbul’da bin ve üzerinde kişi istihdam eden iş yerlerinin sayısı ise geçen yıla göre artarak 155 oldu.

İşgücü Piyasası Bülteni hazırlanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinden yararlanıldı.

Anahtar Kelimeler:
İBBIstatistik OfisiIssizlik ödeneği
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