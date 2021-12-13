Dolar 14'e demir attı | Merkez devrede





Kur dalgalanmasında Türk Lirası'nın erimesi sürüyor. Üçüncü dünya ülkelerinin para birimleri bile TL karşısında değer artışı devam ederken, Ankara Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını bekliyor.

Bu hafta TCMB başta olmak üzere küresel merkez bankaları piyasaların odağında olacak. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Fed bu hafta faiz kararlarını açıklayacak. Faiz kararının yanında varlık alımlarının azaltımına ilişkin açıklamalar da dikkatle izlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı faiz kararını 16 aralık perşembe günü açıklayacak. TCMB'nin bir önceki PPK metninde aralık ayındaki faiz indirimi için sınırlı bir alanın kaldığı ifadesi yer almıştı. Ekonomistler ve analistlerde TCMB'nin 100 baz puan faiz indirmesini bekliyor. TCMB'nin mevcut faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e çekmesi bekleniyor. Merkez Bankası son 3 ayda faizleri 400 baz puan indirdi.

Öte yandan Fed'in varlık azaltımına gidip gitmeyeceği de izlenecekelr arasında. Son faiz kararında Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımında 15 milyar dolarlık azalmaya gideceği duyurulmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

Fed faiz kararını 15 aralıkta açıklayacak.

Euro ise bu haftaya 15,6668 seviyesinden başladı.