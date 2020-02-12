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Dolar 6 liranın üzerine çıktı, yatırımcı şaşkın

Türkiye Suriye Rusya gerginliği piyasalarda doların yönünü değiştirdi. Uzun süredir 6 TL bandını zorlayan dolar kuru dün eşiği aştı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 10:46
Dolar 6 liranın üzerine çıktı, yatırımcı şaşkın

Dolar 6 liranın üzerine çıktı, yatırımcı şaşkın

Dünya'da korona virüs salgını, bölgede Suriye gerginliği borsalarda etkisini gösteriyor. Dün günü 6.0153 liradan kapatan dolar yeni güne de 6.0228'den başladı. Dün 6.60'ı aşan Euro/TL ise yeni güne 6.57 seviyesinde girdi.


Dün güne 6.01'den başlayan dolar/TL gün içerisinde 6.04'e kadar yükselmiş günü ise 6.0153'ten kapatmıştı. 


Dolar yeni güne 6.0228 liradan başladı.

Bugün açıklanacak veriler arasında TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı dış ticaret endeksleri öne çıkıyor. Ancak piyasaların gözü asıl olarak yurtdışında koronavirüs salgınına, yurtiçinde ise Suriye'deki gelişmelerde olacak. 

Bu arada dün 6.60'ın üzerine çıkan Euro da yeni güne 6.57 liradan başladı. 

DOLAR6,0187  yüzde 0,06

Güncelleme 12/02/2020 10:50:14

  • ALIŞ 6,0187
  • SATIŞ 6,0213
  • ÖNCEKİ KAPANIŞ 6,0153
  • EN YÜKSEK 6,0316
  • EN DÜŞÜK 6,0034
Anahtar Kelimeler:
DolarEuro
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