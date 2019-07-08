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Dolar'da son durum, MB Başkanı değişti, dolar fırladı

Hafta sonu yapılan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı değişikliği'nin ardından iki günlük sakinlik, hafta başı piyasaları hareketlendirdi.

Dolar'da son durum, MB Başkanı değişti, dolar fırladı

Hafta sonu yapılan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı değişikliği'nin ardından iki günlük sakinlik, hafta başı piyasaları hareketlendirdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:41
Dolar'da son durum, MB Başkanı değişti, dolar fırladı

Dolar'da son durum, MB Başkanı değişti, dolar fırladı


Piyasalarda, Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin paniği yaşanıyor. Faiz indirimi beklentisi ile hafta sonunu geçiren yatırımcılar güne dolar kurundaki yüzde 2.5'luk yükselişe tanık oldu.  Cuma gününü 5.63 seviyesinden kapatan dolar/TL gece saatlerinde 5.82'yi görmesinin ardından yeni haftaya 5.75 seviyesinden başladı. Saat 9.20 itibarıyla 5.78'e yükseldi. 5.75 - 5.78 aralığında dalgalanmayı sürdürüyor. Yükselişte Merkez Bankası'nın tepesindeki değişiklik sonrası artan 'yüksek faiz indirimi' beklentisi etkili oldu.. 
Yurtdışında ise geçen hafta ABD'de beklenenden çok daha olumlu gelen istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası Fed'in daha hafif faiz indiriminde bulunacağı fiyatlanmaya başladı. Yatırımcılar bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'ne yapacağı açıklamaları takip edecek. 

Dolar yeni haftaya hızlı başladı. Haftasonu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp, Çetinkaya´dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal'ın atanmasına piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusuydu. 

BEKLENTİLER KUR'U YÜKSELTİYOR


Cuma gününü 5.63'ten kapatan dolar/TL dün düşük hacimli piyasada 5.82'ye kadar yükselerek 25 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.  Bu sabah itibarıyla ise dolar 5-75-5.78 lira aralığında dalgalanıyor. 

Merkez Bankası'nın tepesinde yapılan değişiklikle piyasalarda bir sonraki Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısında yüksek bir faiz indirimi olabileceğine yönelik beklenti arttı. Piyasalar, halihazırda yıllık yüzde 15.87'ye inen enflasyon sonrası politika faiziyle oluşan 8 puanlık fark nedeniyle 25 Temmuz'daki PPK toplantısından itibaren Merkez Bankası'nın faiz indirmesini bekliyordu. Analistler söz konusu indirimin miktarının dolar/TL'de kısa ve orta vadede dolar/TL'nin yönünü belirleyeceğini vurguluyor. 

HAZİNE'DEN İKİ İHALE

Bunun yanında piyasanın gözü bugün Hazine'nin gerçekleştireceği ihalelerde olacak. Hazine iki ihaleyle 14 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk  ihracını ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. 


 

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