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Dolar halayından sonra Asgari Ücret halayı

Erdoğan'nın dün gecikmeli olarak açıkladığı asgari ücret zammının ardından Şanlıurfa OSB'de çalışanlar haberi halaylarla kutlandı

02 Temmuz 2022 Cumartesi 21:32
Dolar halayından sonra Asgari Ücret halayı

Dolar halayından sonra Asgari Ücret halayı

Yeni asgari ücretin, yüksek enflasyon karşısında erimesine ramak kala, ilk kutlama haberi Güneydoğu'dan geldi. Şanlıurfa'da bir fabrikada düzenlenen moral gecesinde asgari ücrete gelen zam halaylarla kutlandı.


Şanlıurfa'da bir grup esnaf, dövize endeksli mevduat sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından döviz kurundaki düşüşü Haşimiye Meydanı'nda davullu zurnalı halay çekerek kutlamıştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret komisyonu ile birlikte dün asgari ücretin yaklaşık yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olduğunu gecikmeli olarak duyurdu. Şanlıurfa'da bir tekstil firmasında düzenlenen moral motivasyon gecesinde, asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye yükselmesi halaylarla kutlandı.

Konuya ilişkin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Decent Moda firma ortakları Mustafa Akyüz ve Metin Yalçınkaya, çalışanlarına moral ve motivasyon gecesi düzenleyerek aynı zamanda asgari ücrete gelen zammı birlikte kutladılar. Geceye katılan Bölge Müdürümüz Osman Oktay çalışanlarımızın birliği ve mutluluğu daim olsun temennilerini iletti."
 

Son Güncelleme: 02.07.2022 21:34
Anahtar Kelimeler:
DolarAsgari ücret
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