Dolar halayından sonra Asgari Ücret halayı
Yeni asgari ücretin, yüksek enflasyon karşısında erimesine ramak kala, ilk kutlama haberi Güneydoğu'dan geldi. Şanlıurfa'da bir fabrikada düzenlenen moral gecesinde asgari ücrete gelen zam halaylarla kutlandı.
Decent Moda firma ortakları Mustafa Akyüz ve Metin Yalçınkaya, çalışanlarına moral ve motivasyon gecesi düzenleyerek aynı zamanda asgari ücrete gelen zammı birlikte kutladılar.— Şanlıurfa OSB (@suosb63) July 1, 2022
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Şanlıurfa'da bir grup esnaf, dövize endeksli mevduat sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından döviz kurundaki düşüşü Haşimiye Meydanı'nda davullu zurnalı halay çekerek kutlamıştı.
Konuya ilişkin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Decent Moda firma ortakları Mustafa Akyüz ve Metin Yalçınkaya, çalışanlarına moral ve motivasyon gecesi düzenleyerek aynı zamanda asgari ücrete gelen zammı birlikte kutladılar. Geceye katılan Bölge Müdürümüz Osman Oktay çalışanlarımızın birliği ve mutluluğu daim olsun temennilerini iletti."