Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum?



Asya borsaları, faiz artırımları endişeleri nedeniyle Wall Street'e paralel olarak gerilerken, Shanghai'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması küresel ekonomik büyüme ve muhtemel bir resesyona dair endişeleri kuvvetlendirdi.

Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verileri öncesinde de kaygılı kaldı. TÜFE'nin oldukça az gerileyeceği ve bu oranda bir gerilemenin Fed'in hazirandaki toplantısında faizleri en az 50 baz puan artırmasının önüne geçemeyeceği öngörülüyor.

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yerleştiği 14.5-15 dar bandında seyretmeye devam etse de bant içinde artık üst bandı kırmak üzere.

2002'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Dolar endeksi 104,09 ile 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Geçen hafta resmi tatil nedeniyle sadece iki gün işlem gören dolar, 14.75'li seviyelerden başlayarak 14.95'i aştı.

Bugün gün içinde en yüksek 14,0998'i yakalayan dolar, en düşük 14,9370'i gördü.

Dolar/TL piyaslarda şuan 14,9710'dan işlem görüyor.

ÜNLÜ & Co | ENFLASYONİST ENDİŞELER İÇİN DÖNÜM HAFTASI

Fed Mayıs ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı ve Başkan Powell’ın para politikasına yönelik yönlendirmeleri piyasalarda paniği yatıştırmadı, Başkan Komite’nin gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık artışı işaret etmesine karşın Haziran ayında 75 baz puan artırım beklentisi swap piyasasında fiyatlanıyor. 10 ve 30 yıllık faizlerin yüzde 3’ün üzerinde olması ise 50 baz en az üç faiz artışını işaret ediyor. Fed toplantısı sonrasında bu hafta Fed eyalet başkanlarının konuşmaları yakından takip edilecek. Haftanın en önemli ekonomik verileri ise Çin ve ABD’de Nisan ayı TÜFE verileri olacak, Almanya ise final TÜFE verisi açıklanacak. ABD’de Nisan TÜFE Çarşamba günü açıklanacak. ABD’de enflasyonun aylık hızının yüzde 0,2’ye, yıllıkta ise yüzde 8,5’den yüzde 8,1’e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonda ise yüzde 6,5’den yüzde 6’ya olmak üzere daha hızlı bir geri çekilme bekleniyor. Kısacası Fed başkanlarının açıklamaları ve ABD’de enflasyonun tepe seviyelerden geri çekilmeye başlaması piyasalarda oluşan kasvetli hava için dönüm haftası olacaktır.



Dolar/TL’de 15 direnci zorlanacak. Dolar endeksi Dolar/TL, Cuma günü 14,85-14,95 aralığında hareket etti ve bir önceki işlem gününe göre yüzde 0,57 yükselişle 14,94’den kapattı. 5 günlük üssel ortalaması 14,85 ve 20 günlük üssel ortalaması 14,76 olup, ortalama dolar lehine pozitif bir görünümü işaret ederek yükselmektedir. Trend göstergesi alım yönünde hareket ederken, kısa vadeli ana destek 14,85, kısa vadeli ana direnç 15 seviyesindedir. 14,818 ve 14,856 geri çekilmelerde takip ettiğimiz diğer destek seviyelerimizdir.

İlk çeyrek finansalları Salı günü sona eriyor. Borsa İstanbul geçen hafta yurt dışı piyasalarda yaşanan yoğun satış baskısına rağmen yüzde 1.16 arttı ve yıl başından bu yana yükselişini yüzde 32.36’ya çıkardı. İyi gelen şirket karlılıkları ve yüksek negatif reel faiz ortamı piyasada yaşanan yükselişi desteklemeye devam ediyor. İlk çeyrek finansallar Salı günü kapanış itibariyle konsolide bilançoların açıklanması ile sona erecek. Bugün Petkim, Koç Holding, İş Bankası, Tüpraş, Alarko, Anadolu Efes, Enka İnşaat, Bimaş, Migros, Şok Market kar rakamlarını açıklayacak. Endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan şirketlerin karları beklentileri aşması durumunda geçen hafta yaşanan yükselişin bu haftaya da taşınmasını mümkün görüyoruz. 2420-2500 aralığında yükseliş eğilimi devam edebilir.



BIST30 Haziran ayı kontratı 2850 seviyesinden güne düşüşle başladı, gün içinde en düşük 2792, en yüksek 2860 seviyesinden işlem görürken günü yüzde -0,42 düşüşle 2849 seviyesinden tamamladı. Kapanış spot fiyatın yüzde 4,49, teorik fiyatın yüzde 2,62 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi 17.530 artışla 426.101 oldu. Bugün 2834 pivot seviyesinin üzerinde yükselişle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 2902 ve 2943, destek seviyelerimiz 2807 ve 2766.

Dolar/TL Haziran ayı kontratı 15,46 seviyesinden güne yükselişle başladı, gün içinde en düşük 15,43,en yüksek 15,59 seviyesinden işlem görürken günü yüzde 0,82 yükselişle 15,59 seviyesinden tamamladı. Kapanış teorik fiyatın yüzde 2,34 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi 7.289 artışla 696.854 oldu. Bugün 15,54 pivot seviyesinin üzerinde yükselişle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 15,70 ve 15,80, destek seviyelerimiz 15,48 ve 15,37.