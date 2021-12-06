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Dolar - TL Haftaya 13,80 Seviyesinden Başlıyor

Kasım ayında 100 baz puan faiz indirimi ve Aralık ayında da faiz indirimi olabileceği algısı ile yükselen kur sonrasında TCMB, 'sağlıksız fiyat hareketleri nedeniyle' kur tarafına 2 kez satım yönünde müdahale etti.

06 Aralık 2021 Pazartesi 17:42
Dolar - TL Haftaya 13,80 Seviyesinden Başlıyor

Dolar - TL Haftaya 13,80 Seviyesinden Başlıyor.

•    Geçtiğimiz hafta Türk Lirası, dolar karşısında yaklaşık yüzde 11, Eylül ayından bu yana yaklaşık yüzde 66, yılbaşından itibaren ise yaklaşık yüzde 86 değer kaybetti. Eylül ayından bu yana sert yükselişin sürmesi, Kasım ayında 100 baz puan faiz indirimi ve Aralık ayında da faiz indirimi olabileceği algısı ile yükselen kur sonrasında TCMB, 'sağlıksız fiyat hareketleri nedeniyle' kur tarafına 2 kez satım yönünde müdahale etti. İlk müdahale 13,49'un test edilmesi ardından yapıldı. Müdahale ardından kur tarafı 11,35'lere kadar geri çekilse de ikinci müdahale 13,89 seviyesinde gerçekleşti. Dolar / TL'ye yapılan müdahale ile kur 13,42'ye kadar gerilese de sonrasında tekrar 13,80 seviyelerine yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'düşük faiz' söylemleri ile yurtiçi dinamikler sonrasında kur tarafındaki yükseliş devam ediyor.

•    Cuma  günü TÜİK  tarafından  enflasyon  verisi  açıklandı.  Yurtiçinde  enflasyon  Kasım ayında   aylık   bazda   yüzde 3,51,   yıllık   bazda   ise   yüzde 21,31   oranında   artış gösterdi. Enflasyondaki artışa en yüksek katkı enerji tarafından geldi. Ekim ayında sepet kurda görülen yüzde 7’lik artışın etkilerini Kasım enflasyon rakamlarında gördük. Geçtiğimiz ayda ise sepet kur artışının yüzde 14 olduğu düşünülürse Aralık enflasyonunun kur hareketi kaynaklı riskler barındırabilir. Çekirdek enflasyonun da arttığı göz önüne alındığında önümüzdeki hafta gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın öneminin daha da arttığını düşünüyoruz.

•    ABD tarafında ise omicron varyantına dair endişelerin Başkan Biden'ın piyasaları rahatlatıcı   açıklamaları   ile   bir   miktar   hafiflediği   görülüyor.    Ayrıca    varlık alım programlarının azaltılma hızının ertelenmeyeceği ve faiz artırımının 2022 yılı başlarında olacağı düşüncesi dolara küresel piyasalarda değer kazandırıyor. Cuma günü açıklanan beklentilerin (500.000) çok altında gelen Tarım Dışı İstihdam verisine rağmen (210.000) İşsizlik Oranının da düşmesi ile ABD kanadındaki pozitiflik sürüyor. Fed Başkanı Powell'ın geçici enflasyon vurgusunu bir yana bırakıp varlık alımlarıyla ilgili konunun 15 Aralık'taki faiz kararı toplantısında konuşulacağını açıklaması ile piyasalarda gözler Fed Toplantısına çevrildi.

•    Önümüzdeki hafta veri gündeminin yoğun olacağı düşünülürse 15 Aralık'ta Fed Toplantısı, 16 Aralık'taki TCMB faiz kararı Dolar / TL açısından yüksek önem taşıyor.

•    Teknik açıdan bakıldığında 13,93 direnç, 13,67 destek olarak ön plana çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
DolarTLFaizPiyasa
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