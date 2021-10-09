Dolar / TL Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

ABD’de doların değer kazanmasına öncülük eden ve beklentilerin üstünde açıklanan perakande satış verileri sonrasında bu hafta da ADP Tarım Dışı istihdam verisinin iyi gelip, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin borçlanma yetkisinin süre sınırının Aralık ayının başına çekilme konusunda anlaşması, doların küresel piyasalarda değer kazanmasını hızlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan TCMB faiz kararında 100 baz puan indirimin gelmesi ve karar metninde 'sıkı duruş' ibaresinin kaldırılmasının ardından Türk Lirası varlıklardaki baskı, doların değer kazanıp gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini baskılamasından daha çok etkilendi. Dolar / TL kuru 8,96 seviyesi ile rekor kırmışken, bu hafta faiz kararının yankılarının hafiflemesi ile 8,85'e kadar geri çekilen kur Reuters kaynaklı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiği ve son haftalarda iletişimininde belirgin bir şekilde azaldığı söylentisi ile Dolar / TL 8,97'yi test etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyon Geçici Mi ? Kalıcı Mı?

Tüm dünyada ekonomik veriler içerisinde en büyük kaygı olarak görülen yüksek enflasyon Türkiye'de de devam ediyor. Pazartesi günü TÜİK tarafından Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Eylül ayında TÜFE aylık bazda %1,25, yıllık bazdan %19,59 artış gösterirken, TCMB'nin de politika faizinde çekirdek enflasyonu baz alacağını açıklaması sonrasında çekirdek enflasyon verisi daha da ön plana çıktı. Çekirdek enflasyon Eylül ayında %16,98 seviyesine yükseldi. Yüksek gıda, emtia ve ve tedarik sorunun geçici olduğunun açıklaması sonrası Merkez Bankası politika faizini %18,00'e çekmişti. Kasım ve Aralık aylarındaki baz etkisiyle enflasyonun geri çekileceğini düşünüyoruz. Geçen ay yapılan 100 baz puan faiz indirimi ardından PPK'nın faiz indirimi kapısını açtıaraladğını ve yıl sonuna kadar 150 – 200 baz puan arası faiz indirimi ön gördüğümüzü hatırlatalım.

Piyasalar Yön Arayışında

Geçtiğimiz haftalarda Evengrande ve Fantasia'nın borç ve likitide sorunları nedeniyle küresel gayrimenkul krizi olabileceği endişesi ardından bu hafta da enerji krizi ön plan açıktı ve piyasalar baskılandı. Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin borçlanma yetkisinin süre sınırını Aralık ayının başına çekme konusunda anlaşması her ne kadar risk iştahını artırsa da, krizlerde atılacak adımları yakından takip edeceğiz.

Haftaya Yurtiçinde Yoğun

Yurtiçinde gündemin yoğun olduğu bir haftaya gireceğiz. Pazartesi günü Cari Denge ve İşsizlik Oranı, Salı günü Sanayi Üretim Endeksi, Cuma günü Bütçe Dengesi verileri açıklanacak. ABD tarafındaki en önemli veri akışı ise Eylül ayı enfşasyon verisi. Özellikle yüksek enfşasyonun konuşulduğu bu dönemde açıklanacak veri piyasaların odağında olacak.