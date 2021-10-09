Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dolar / TL Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Erdoğan'ın TCMB Başkanı Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiği ve son haftalarda iletişimininde belirgin bir şekilde azaldığı söylentisi ile Dolar / TL 8,97'yi test etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

09 Ekim 2021 Cumartesi 18:54
Dolar / TL Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Dolar / TL Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

ABD’de doların değer kazanmasına öncülük eden ve beklentilerin üstünde açıklanan perakande satış verileri sonrasında bu hafta da ADP Tarım Dışı istihdam verisinin iyi gelip, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin borçlanma yetkisinin süre sınırının Aralık ayının başına çekilme konusunda anlaşması, doların küresel piyasalarda değer kazanmasını hızlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan TCMB faiz kararında 100 baz puan indirimin gelmesi ve karar metninde 'sıkı duruş' ibaresinin kaldırılmasının ardından Türk Lirası varlıklardaki baskı, doların değer kazanıp gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini baskılamasından daha çok etkilendi. Dolar / TL kuru 8,96 seviyesi ile rekor kırmışken, bu hafta faiz kararının yankılarının hafiflemesi ile 8,85'e kadar geri çekilen kur Reuters kaynaklı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiği ve son haftalarda iletişimininde belirgin bir şekilde azaldığı söylentisi ile Dolar / TL 8,97'yi test etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyon Geçici Mi ? Kalıcı Mı?

Tüm dünyada ekonomik veriler içerisinde en büyük kaygı olarak görülen yüksek enflasyon Türkiye'de de devam ediyor. Pazartesi günü TÜİK tarafından Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Eylül ayında TÜFE aylık bazda %1,25, yıllık bazdan %19,59 artış gösterirken, TCMB'nin de politika faizinde çekirdek enflasyonu baz alacağını açıklaması sonrasında çekirdek enflasyon verisi  daha da ön plana çıktı. Çekirdek enflasyon Eylül ayında %16,98 seviyesine yükseldi. Yüksek gıda, emtia ve ve tedarik sorunun geçici  olduğunun  açıklaması  sonrası  Merkez  Bankası  politika  faizini %18,00'e çekmişti. Kasım ve Aralık aylarındaki baz etkisiyle enflasyonun geri çekileceğini düşünüyoruz. Geçen ay yapılan 100 baz puan faiz indirimi ardından PPK'nın faiz indirimi kapısını açtıaraladğını ve yıl sonuna kadar 150 – 200 baz puan arası faiz indirimi ön gördüğümüzü hatırlatalım.

Piyasalar Yön Arayışında

Geçtiğimiz haftalarda Evengrande ve Fantasia'nın borç ve likitide sorunları nedeniyle küresel gayrimenkul krizi olabileceği endişesi ardından bu hafta da enerji krizi ön plan açıktı ve piyasalar baskılandı. Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin borçlanma yetkisinin süre sınırını Aralık ayının başına çekme konusunda anlaşması her ne kadar risk iştahını artırsa da, krizlerde atılacak adımları yakından takip edeceğiz.

Haftaya Yurtiçinde Yoğun

Yurtiçinde gündemin yoğun olduğu bir haftaya gireceğiz. Pazartesi günü Cari Denge ve İşsizlik Oranı, Salı günü Sanayi Üretim Endeksi, Cuma günü Bütçe Dengesi verileri açıklanacak. ABD tarafındaki en önemli veri akışı ise Eylül ayı enfşasyon verisi. Özellikle yüksek enfşasyonun konuşulduğu bu dönemde açıklanacak veri piyasaların odağında olacak.

Anahtar Kelimeler:
DolarTLBorsaFinansSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buğday Derneği | Zehirsiz kentler istiyoruz
Buğday Derneği | Zehirsiz kentler istiyoruz
Dolar - TL’de yeni rekor kırıldı. Kur 8,97’nin üstüne çıktı.
Dolar - TL’de yeni rekor kırıldı. Kur 8,97’nin üstüne çıktı.
İnfo Akademi’de ücretsiz eğitim
İnfo Akademi’de ücretsiz eğitim
İnfo Yatırım | Metal Stoklarında Kritik Seviyeler
İnfo Yatırım | Metal Stoklarında Kritik Seviyeler
Petrol'e zam geliyor | Gece yarısı zamlı alacağız
Petrol'e zam geliyor | Gece yarısı zamlı alacağız
İGDAŞ robotik sisteme kardeş geldi
İGDAŞ robotik sisteme kardeş geldi
Yüz binlerce çiftçi ailesi haciz kıskacında
Yüz binlerce çiftçi ailesi haciz kıskacında
ÜNLÜ & Co | Enerji krizinin kısa vadede çözümü yok
ÜNLÜ & Co | Enerji krizinin kısa vadede çözümü yok
İnfo Yatırım Borsa Okulu’nun ilk mezunları işbaşı yaptı
İnfo Yatırım Borsa Okulu’nun ilk mezunları işbaşı yaptı
İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme
İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirme

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim