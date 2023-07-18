Dolar ve Euro 18 Temmuz'da çıldırdı, yeni zamlar geliyor





Türkiye yeni bir ekonomik krize doğru ilerlerler, Türk Lirası tarihin en düşük seviyesine indi. Muhalefet kendi iç sorunları ile tartışırken, halkın fakirleşmesine karşı çıkan sesler cılız kalıyor.

Türk Lirası hızla değer kaybediyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 26.94 seviyesindeki yeni tarihi zirveyi görürken Euro TL de gün içi en yüksek 30.37 ile zirve tazeledi. Rekor serisini sürdüren ve yatırımcıların güvenli liman olarak tanımladığı gram altının fiyatı da 1.669 ile yeni zirvesini gördü. Piyasalarda ise kademeli sıkılaştırma sürecindeki Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor.

Hükümet seçim öncesi uygulanan ekonomi politikalarının sonucu ve deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle art arda gelir artırıcı önlemler açıkladı. Milletvekili maaşları 147 bin liraya yükselirken, milyonlarca emekli maaşının 7.500 lirada çakılı kalmasına ses çıkarmayan muhalefet partisi liderlerinin yerel seçimlerle ilgili sözleri halkın tepkisine neden oluyor.

MALİ DİSİPLİNİ FAKİR HALKIN SIRTINA YÜKLEDİLER

Kapsamlı vergi artışlarının mali disiplini garanti altına alabileceğini belirten ekonomistler, aynı sürecin kısa vadede enflasyonu ise körükleyeceğine dikkat çekiyor.

Vergi artışları ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle ekonomistler temmuzda TÜFE'de aylık yüzde 10 civarında artış bekliyor. Ekonomistler yıl sonu TÜFE tahminlerinde yüzde 50'li seviyelerden yüzde 60'a, belki de üzerine doğru revizyona da başladı.

TL YILBAŞINDAN BUGÜNE YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

TL dolar karşısında yüzde 20'si haziran ayında olmak üzere yılbaşından bugüne yüzde 30 değer kaybetti. Dolar/TL gün içi en yüksek 26.94 seviyesindeki yeni tarihi zirveyi görürken saat 10.20'de 26.88 seviyesindeydi.

Euro TL de gün içi en yüksek 30.37 ile zirve tazeledi. Saat 10.20'de 30.31 seviyesindeydi.

Dolar dünü 26,34 seviyesinde kapatırken, Euro kuru ise 29,58 seviyesinde günü tamamlamıştı.

GRAM ALTINDA YENI ZİRVE!

Yapılan zamların ve TL'deki değer kayıplarının ardından enflasyonun yükselme eğilimi sürerken TCMB'nin faiz kararında artırımın büyüklüğü piyasalar için önemli olacak.

Rekor serisini sürdüren ve yatırımcıların güvenli liman olarak tanımladığı gram altının fiyatı 1.669 ile yeni zirvesini gördü. Saat 09.27'de 1.667'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI NE KADAR FAİZ ARTIRACAK?



TCMB, Haziran ayındaki 650 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 15 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.

Ekonomi yönetimi parasal sıkılaştırmanın makroekonomik ve finansal koşullar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, süreci kademeli yöneteceklerine dikkat çekiyor. Kademeli faiz artışları ise piyasalarda sürecin "yavaş" ilerlediği eleştirilerine neden oluyor.

TCMB kademeli bir faiz artışı sürecinde, sadeleşme adımlarına da devam ediyor. Döviz politikalarını işlemcilerin daha "şeffaf" olarak nitelediği değişikliklere gidiyor. PPK ile birlikte regülasyonlarda sadeleşmenin hangi hızda devam edeceği de izlenecek. TCMB'nin PPK kararı ardından ise önümüzdeki hafta enflasyon raporu mesajları öne çıkacak.

Hem Temmuz faiz kararının tamamlanmış olması hem de üç yıllık TÜFE tahmininin paylaşılacak olması nedeniyle ekonomistler TCMB'nin bu raporuyla birlikte önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları hakkında daha çok fikir sahibi olmayı bekliyorlar.

TCMB'nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunurken, yukarı revizyon ile birlikte raporda verilecek mesajlar takip edilecek.

HAZİNE DÜN 13 MİLYAR TL BORÇLANDI

Hazine dün 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilde 13 milyar TL civarında borçlandı. Bugün ise 15 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ihracı ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin (FRN) yeniden ihracı izlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başladığı Körfez ülkeleri ziyareti de takip edilen gündem maddeleri arasında.

Küresel piyasalarda ise yatırımcılar bugün ABD'deki faiz artırımlarına dair ipuçları için perakende satış verilerini izleyecekler. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) gelecek hafta para politikası toplantılarını gerçekleştirecekler.

Fed ve ECB'nin faiz artırımları konusunda farklı yönde hareket etme olasılığı son günlerde doların değer kaybetmesine neden oldu.