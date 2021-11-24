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Dolar ve Euro'da sert düşüş | Sanki keriz silkelediler

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:49
Dolar ve Euro'da sert düşüş | Sanki keriz silkelediler


Dolar ve Euro'da sert düşüş | Sanki keriz silkelediler

Dün döviz piyasasında yaşanan 'Kara Salı'nın ardından bugün sert düşüşler vatandaşa nefes aldırırken, yapılan zamlar tüketicinin belini büktü. Yüksek dolar kuru nedeniyle son iki günde peş peşe yapılan zamların geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.


Kara Salı'nın ardından serbest piyasada 'Keriz Silkeleme' iddiaları ortalığı karıştırdı, Dolar ve euro kurundaki yaşanan sert dalgalanma sürüyor. Bugüne yükselişlerle başlayan Euro ve dolardaki düşüşler yüzde 5'i aştı!

Bugüne 13,13 seviyesinden başlayan kur saat 14:42 itibariyle yüzde 5.33 gerilemeyle 12.11 TL seviyesine indi.

EURO NE KADAR?

Bugüne 14,3194 lira seviyesinden başlayan Euro kuru da yüzde 6,42  gerilemeyle 13,54  seviyesine geriledi
 

Son Güncelleme: 24.11.2021 14:54
Anahtar Kelimeler:
DolarEuroPiyasaSerbest Döviz Kuru
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