Dolar ve Euro'da sert düşüş | Yüzde 15 geriledi





Türkiye'de piyasaların kapanmasının hemen ardından Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TL mevduatlarına örtülü faiz desteği sözü vermesi, Türk Lirası'na saatler içinde yüzde 15 oranında değer kazandırdı. 18 Türk Lirası'nı gören dolar, yüzde 17'ye yaklaşan değer kaybına uğradı. TL'nin 13.37'ye kadar indiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası konuşma yapmasıyla dolarda rekor bir düşüş gerçekleşti. Merkez Bankası'nın müdahalesi dahi olmadan dolar 18 lira üzerinden 16 liralara kadar geriledi. Euro 20 liralardan 17'ye, gram altın bin lira seviyelerinden 885 lira seviyelerine indi.

DÖVİZİN DÜŞÜŞÜ SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Bu hafta yeni bir rekor kıran dolar, bu akşam itibariyle 18 lira seviyelerini de aşmıştı. Doların 20'ye yaklaştığı kur herkeste panik havası oluşturdu. Ancak akşam saatlerinde kabine toplantısı sonrası Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan yeni kararları açıklamasıyla dolarda ve diğer döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. 18,20 seviyesine kadar çıkıp yeni rekora imza atan dolar 15,40 seviyesine kadar geriledi. Üstelik bu düşüş Merkez Bankası'nın müdahalesi gerçekleşmeden oldu.

Doların 15,40 lira seviyelerine gerilemesi sosyal medyada da gündem oldu. Rekor seviyelere ulaşan dolar yüzünden Türkiye gündemi bir süredir oldukça meşguldü. Artan enflasyon oranı ve döviz kurları herkesin ana gündemindeydi. Merkez Bankası Aralık ayında da faizi 100 puan indirdiğinde dolarda yeni bir rekor yaşanmıştı. Asgari ücretin de açıklanmasının ardından yükselen dolar çok sert düşüşle 15,40 seviyelerine kadar geriledi.

22:31 SAATİ İLE GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Gram altın: 782 TL.

Dolar: 13.40 TL.

Euro: 15.35 TL.