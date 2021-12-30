

Dolar yine yükseliyor, piyasalar şaşkın



Türk Lirası'nın uluslararası piyasalarda değer kaybı sabah erken saatlerde yeniden başladı. Sabah erken saatlerde TL dolar karşısında yüzde 5.33 değer kaybetti.

Peki Dolar-euro kaç TL oldu? Dolar kuru bugün en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 30 Aralık 2021 serbest piyasada döviz fiyatları

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat başta olmak üzere TL'ye teşvik için alınan önlemlerin etkisiyle geçen hafta dolar 18,36 liradan 10,63 liraya kadar gerilemişti.

Haftaya 10,76 civarında başlayan dolar/TL, hafta başından bu yana yüzde 10'dan fazla yükseliş kaydetti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 30 Aralık sabahına 13 liranın üzerinde başladı. Euro ise 15 lirayı aştı.