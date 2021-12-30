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Dolar yine yükseliyor, piyasalar şaşkın

18 Türk Lirası'na kadar yükselen dolar, Merkez Bankası müdahalesiyle düşmesinin üzerinden bir hafta geçmeden yeniden artışa geçti.

30 Aralık 2021 Perşembe 09:32
Dolar yine yükseliyor, piyasalar şaşkın


Dolar yine yükseliyor, piyasalar şaşkın


Türk Lirası'nın uluslararası piyasalarda değer kaybı sabah erken saatlerde yeniden başladı. Sabah erken saatlerde TL dolar karşısında yüzde 5.33 değer kaybetti. 

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Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat başta olmak üzere TL'ye teşvik için alınan önlemlerin etkisiyle geçen hafta dolar 18,36 liradan 10,63 liraya kadar gerilemişti. 

Haftaya 10,76 civarında başlayan dolar/TL, hafta başından bu yana yüzde 10'dan fazla yükseliş kaydetti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 30 Aralık sabahına 13 liranın üzerinde başladı. Euro ise 15 lirayı aştı. 

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroSon Dakika Borsa
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