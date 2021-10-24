Doların ipi koptu gidiyor | 9.7



Türkiye yeni bir haftaya dövizdeki rekor dalgalanmayla giriyor. Gece yarısı Bloomberk HT'de yer alan habere göre TL, dolar karşısında tarihi zirveyi gördü.

Uluslararası piyasalarda dolar 9.74'ten işlem görmeye başladı.

Dolardaki sert yükseliş, hafta başında bankaların tüketici kredilerinde indirime gitmeye hazırlandığı iddiası neden oldu.

Merkez Bankası'nın artan enflasyona rağmen politika faizini 200 baz puan düşürmesinin ardından geçen hafta zaten rekor düşük seviyeye gerilemişti.

AKARYAKITA ZAM BEKLENİYOR

Türk lirası, pazar gecesi 9.75 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Böylelikle Türk Lirası bu yıl şimdiye dek, yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresi 44 kuruş zamlanacak.

BloombergHT'nin sektörel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre benzine pazartesi gece yarısından itibaren 44 kuruş zam gelecek.

BENZİN VE MOTORİNE GELEN SON ZAMLAR

15 Ekim itibarıyla benzine 14 kuruşluk motorine ise 41 kuruşluk zam gelmişti. 18 Ekim'de motorine 23 kuruşluk bir zam daha gelmişti.

Bu tarihli zamlarla motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükselmişti.

Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükselmişti.

LPG otogaza da 21 Ekim itibarıyla 22 kuruşluk zam gelmişti. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,95 liradan 6,17 liraya, Ankara’da 6,03 liradan 6,25 liraya, İzmir’de ise 6,05 liradan 6,27 liraya yükselmişti.