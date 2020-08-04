Dolka, maske üretim makinelerini Almanya’ya ihraç ediyor

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’dan mezun olduktan sonra Ar-Ge firması olarak faaliyet gösteren Dolka ürettiği maske makinelerini Almanya’ya ihraç ediyor. Teknopark İstanbul’da sıvı dolum ve kapak kapama makinelerinde inovatif yaklaşımlarla yeni ürünler geliştiren Dolka; medikal, kimya, gıda, kozmetik gibi birçok alanda hizmet veriyor.

Pandemi sürecinde müşterilerden gelen yoğun talep üzerine maske üretim makineleri imalatına başlayan şirket piyasadaki muadillerine göre daha yüksek üretim kapasitesine sahip makinelerinin ilk ihracatını Almanya’ya yaparak ülke ekonomimize katma değer sunuyor. Üretim kapasitesi standart maske makinelerine göre yüksek olan bu maske makinesiyle saatte 120 adet maske üretimi yapılabiliyor.

Ülkemizin Covid-19’la mücadelesi sürerken yerli ve milli şirketler de geliştirdikleri ürün ve ortaya koydukları çözümlerle dikkat çekiyor. Özellikle teknoparklarda üzerinde çalışılan projeler bu mücadeleye büyük bir katkı sunuyor. Maske üretimi de şirketlerin üzerinde ısrarla durdukları bir konu zira pek çok ilimizde maske kullanımı zorunlu hale geldi. Bu nedenle maskeye olan ihtiyaç artıyor. Tecrübelerinden yola çıkarak yeni makineler üzerinde çalışan Teknopark İstanbul şirketi Dolka da pandemi sürecinde geliştirdiği maske üretim makineleriyle ön plana çıkıyor. Şirket yurtiçinde 20 şirkete bu makinelerden sattı ve geçtiğimiz günlerde ilk ihracatını Almanya’ya gerçekleştirdi.

Maske üretim makinesinin piyasadaki rakiplerine göre bir çok üstünlüğü bulunuyor

Dolka’nın maske üretim makinesinin piyasadaki rakiplerine göre bir çok üstünlüğü bulunuyor. Maskenin gövde kısmının imalatının yapıldığı aksamın 3 ayrı servo motor ile kontrol ediliyor olması farklılaştığı ilk nokta olarak öne çıkıyor. Bu sayede makine çalışırken maskenin kesme yeri, desen tamburunun konumu ve burun telinin kesim yeri tek tek ayarlanabiliyor. Bu ayarların hepsi dokunmatik ekrandan kolayca yapılabiliyor. Şirketin yaptığı araştırmalara göre bu özellik dünyada bir ilk.

Maske lastikleme istasyonunun kolay ayarlanabilir şekilde tasarlanması ise makinenin rakiplerinden farklılaştığı bir diğer nokta. Lastikleme kısmında 15 adet servo motor kullanılıyor. Bu sayede hareketler çok daha hızlı ve stabil yapılabiliyor. Lastik bir yere sıkıştığında ya da lastiksiz ürün imal edildiğinde makine alarm vererek imalatı durduruyor. Bu sayede hatalı ürün çıkma riski minimuma indirilmiş oluyor. Ayrıca bütün makineler uzaktan bağlantı ile çalışabiliyor ve web kamerası ile görüntü alabiliyor. Bu sayede imalat esnasında olası bir problemde otomasyon ekibi uzaktan makineye bağlanıp problem tespiti ve çözümü yapabiliyor. Ayrlanması çok zor olan maske makinelerinde bu problemi de servo motor ile çözen şirket bu çözümle bütün ayarlamaların dokunmatik ekrandan yapılmasına imkan sağlıyor. Ayrıca makine piyasadaki makinelere göre çok daha stabil çalışarak üretim verimliliğini arttırıyor.

“Sipariş onayından sonra 10 gün içerisinde makine teslim edebiliyoruz”

Tamamen Türk mühendislerden oluşan ekipleriyle geliştirdikleri ürünleri ülke ekonomimize katkı sunacak şekilde tasarladıklarını ifade eden Dolka Kurucusu Hakan Baştan: “Dolka olarak hedefimiz Avrupa standartlarında makine üretmek olduğu için maske makineleri üzerinde çalışarak yurt içi ve yurt dışı firmaların ürettiği makinelerin gelişmiş versiyonlarını üretmeyi hayal ettik ve başardık. Bu geliştirdiğimiz yeni makinemizin teknolojik özellikleri Avrupalı şirketlere cazip geliyor. Aynı zamanda Avrupa’nın her yerinde kurulum yapabilecek montaj ekibimizin olması en büyük avantajlarımızdan biri. Çünkü makine siparişinin ardından ortaya çıkan en büyük problemlerden biri imalat ve devreye alma süresi. Biz bu konuda uzman personelimizle standart üretim hattı kurduk ve sipariş onayından sonra 10 gün içerisinde makine teslim edebiliyoruz. Makinelerimizi ilk önce fabrikamızda testlerini yapıyoruz. Müşterimizin teknik personeline bu test aşamasında eğitimlerimizi veriyoruz. Bu sayede birçok müşterimize kuruluma dahi gitmemize gerek kalmadan uzaktan birkaç yönlendirme ile makine kurulumu yapabiliyoruz.” diyor.