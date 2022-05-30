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Dondurma zamları çocukları vurdu | Külahlar küçüldü

Yaz aylarının vazgeçilmez yiyeceği dondurma enflasyon kurbanı oldu. Dondurma küpleri küçülürken en küçük külahta 4 top dondurma 25 liraya ulaştı. Sektörün önemli markaları da ürünlerine zam yaptı

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:28
Dondurma zamları çocukları vurdu | Külahlar küçüldü

Dondurma zamları çocukları vurdu | Külahlar küçüldü



Enflasyon, sıcak havalardan daha etkili oldu, çocukların gözde yaz yiyeceği dondurmanın tadı kaçtı. Paketli dondurma fiyatlarına da ortalama yüzde 25 zam geldi. Açık dondurmacılarda külahlar ile birlikte dondurma topları da küçüldü. 4 çeşit karışık dondurma 25 lira oldu.


Resmi olarak yüzde 70’i, bulan enflasyon her alanda yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Restoran tatlılarına yaklaşamayan yurttaşların evde veya sokakta ucuz dondurma yemesi de zorlaşıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte paketli dondurma fiyatlarına da ortalama yüzde 25 zam geldi. 

Zamların 1 Haziran’dan itibaren hayata geçeceğini söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlarla birlikte yurttaşın alım gücünün düştüğünü ve esnafın iyiden iyiye satış yapamaz hale geldiğini söyledi. Dündar şöyle konuştu: 

“Fiyat söylerken utanıyoruz artık. Böyle giderse kimse bakkala uğramayacak. Havalar ısındı insanlar akşamları gelir dondurma alır diye hevesliydi esnafımız. Son zamlarla onu da kaybetmiş oldu. Firma yetkililerinden aldığımız haberlere göre bu zamlar durmayacak. Bu yazı nasıl bitireceğiz bilmiyoruz artık” dedi.

Zamlarla birlikte 11.50 liraya satılan 100 ml’lik Magnum, 15 TL’ye çıkarken en çok tercih edilen ve 11 liraya satılan dondurmalardan Cornetto Disc ise 14 lira oldu. 36.90 lira olan kutu dondurmalar 47.50 liraya çıkarken en ucuz kutu dondurma ise 14.90 liradan 19.90 liraya çıktı.

TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ REKORA KOŞUYOR

Artan enflasyon ve bozulan piyasa dinamikleri ile birlikte fiyatlama algısı kaydı ve yurttaşlar raflarda sürekli farklı etiketlerle karşılaştı. Bu etiket değişimlerinin birçoğunun haksız yere yapıldığını belirten yurttaş telefona sarıldı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan “Alo 175 Çağrı Merkezi”ne bu yılın ilk beş ayında 121 bin 684 çağrı geldi. Şikâyetlerin şubat ayından itibaren internet üzerinden de yapılmasına rağmen çağrı merkezinde günde ortalama 1000 çağrı yanıtlandı ve toplam 121 bin 684 çağrıya cevap verildi. Gelen ihbar ve şikâyetlerin büyük bölümü ayıplı mal ve hizmetler, haksız fiyat artışları, mesafeli satışlar, abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmet alanlarında oldu.

Anahtar Kelimeler:
ZamDondurma
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