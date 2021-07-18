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Dondurulmuş meyve sebze ihracatında hedef 250 milyon dolar

Türkiye geneli dondurulmuş meyve sebzede yüzde 32 artışla 118 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen sene 203 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı

18 Temmuz 2021 Pazar 15:58
Dondurulmuş meyve sebze ihracatında hedef 250 milyon dolar

Türkiye’nin dondurulmuş meyve sebze ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 32 arttı

  

Meyve sebze mamulleri sektörü Ocak-Haziran döneminde Türkiye geneli dondurulmuş meyve sebzede yüzde 32 artışla 118 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen sene 203 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan sektör, sene sonunda 250 milyon doları Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyor.

2021’in ilk yarısında Türkiye geneli yaş meyve sebze mamul ihracatının yüzde 20 ilerleme kaydederek 935 milyon dolara ulaştığını söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak sözlerine şöyle devam etti:  

“2021’in ilk altı ayında geçen sene 89 milyon dolar olan dondurulmuş meyve sebze ihracatımızı yüzde 32 ivmeyle 118 milyon dolara taşıdık. Dondurulmuş ürün ihracatımızın 70 milyon dolarlık kısmını sebzeler, 48 milyon dolarlık kısmını ise meyve grubu oluşturuyor. Yılın ilk yarısında yüzde 37 artışla 22 milyon dolara ulaşan dondurulmuş çilek ihracatımızda Kanada ilk sırada. En fazla ihraç ettiğimiz bir diğer ürünümüz ise 18 milyon dolarla dondurulmuş patatesler. Çin 5 milyon dolarla dondurulmuş patates ihracatında lider pazarımız. Ocak-Haziran döneminde yüzde 7 artışla 16 milyon dolar ihracat yaptığımız dondurulmuş domateste ise Japonya öne çıkıyor. İlk yarıda 10 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirdiğimiz dondurulmuş kirazı ise en fazla ABD’ye gönderdik.” dedi.

Gün geçtikçe hem katma değeri hem de talep artıyor: Hedef 250 milyon dolar

Uçak, 121 ülkeye yapılan dondurulmuş sebze meyve ihracatında Amerika ülkeleri ve Avrupa ülkelerinin ağırlıklı olduğuna dikkat çekerek ilk beş ülkenin ihracatın yüzde 50’ye yakınını oluşturduğunu söyledi.

“İhracatımızda ilk sıradaki ülkeler arasında; 20 milyon dolarla ABD, 15 milyon dolarla Almanya, 8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 7 milyon dolarla Brezilya, 6 milyon dolarla Kanada, 5 milyon dolarla İtalya, Fransa, Irak, Çin, 4 milyon dolarla Hollanda ve Japonya yer alıyor. Dondurulmuş ürünler dünyada piyasası, talebi artan, katma değerli ürünlerimiz. Katma değeri zaten yüksek olan frenk üzümü, yaban mersini gibi tropikal meyveler de dahil olmak üzere çok geniş bir ürün gamımız var. Dondurulmuş meyve sebze üretiminde artık dondurularak kurutulan freeze dried gibi yüksek teknolojili farklı işleme teknikleri de kullanılıyor. Hem ürünler besin değerlerini, aromasını, şeklini koruyor hem de küf ve aflatoksin açısından çok daha güvenilir. Dolayısıyla kg başına ihracat birim fiyatı da yüksek seviyelerde. Dondurulmuş gıdaların gün geçtikçe hem katma değeri hem de talebi katlanarak yükseliyor. 2020’de 203 milyon dolar dondurulmuş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdik. 2021’de bu rakamı 250 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”    

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