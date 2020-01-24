Döner sektöründen, sorumsuz açıklamaya sert tepki







Uluslararası Döner Federasyonu UDOFED Başkanı Mehmet Mercan'ın önceki gün bazı döner büfelerinde akıllara zarar yöntemlerle tavuk döner satışı yapıldığına yönelik iddialarının ardından, Tüm Dönerciler Derneği yazılı bir açıklama yaparak fedarasyondan çekilme kararı aldıklarını duyurdu. DönerDer Genel Başkanı ve Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek imzasıyla yapılan açıklamada 2.500 yıllık tarihi geçmişi bulunan Türk Döneri'nin marka değerini korumak için verilen uluslararası mücadeleye dikkat çekerek, münferit olayların tüm sektörü zan altında bırakan ifadelerle zor durumda bıraktığı ifade etti. DönerDer'in UDOFED bünyesinden tüm üyeleriyle birlikte ayrılmasının ardından, sektör sivil toplumunda yeni bir yapılanma bekleniyor.

DönerDer Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi;



"Bugün 100'den fazla üreticinin de içinde bulunduğu hazır döner sektörünün geleceği için Tüm Döner Üreticileri Derneği (DönerDer) olarak kurucu üyesi olduğumuz Uluslararası Döner Federasyonu'ndan (UDOFED) ayrılma kararı almış bulunuyoruz.



Türk Döneri'ne verdiğimiz yoğun emek ve birikimimiz ile sektörümüzü korumak adına paydaşlarımızla aldığımız bu karar, umuyoruz ki üreticilerimiz, restoran ve büfelerimiz ile doğrudan tüketicilerimiz nezdinde anlayışla karşılanacaktır.



Her sektörde olabileceği gibi, bizim sektörümüzde de kural dışı uygulamalar ve hileli işlemlerin olduğunu düşünmekteyiz. Bu tür münferit üreticilerin sektörümüzün tümünü temsil etmediğini ve topyekün olarak Türk Döneri'nin korunması gerektiğinin bilincinde olmamız gerekmektedir. Dünyada onlarca yıldır değişik isimlerle, farklı ülkeler ve milletler tarafından sahiplenilen Türk Döneri'nin ülkemizdeki tartışmalarla zedelenmesi tarafımızca üzüntü ile izlenmektedir.



2.500 yıllık tarihi olan Türk Döneri'ni dünyada hak ettiği yere koymak için tüm sektörümüzü güç birliği içinde hareket etmeye ve on binlerce çalışanın iş yükü ile birlikte, milyonlarca insanın sağlığını ilgilendiren konularda sektör sözcülerini daha duyarlı açıklamalar yapmaya davet ediyoruz."