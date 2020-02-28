DönerDer | Milletimizle Beraber Devletimizin Yanındayız



Türkiye, Suriye'den gelen acı haberle sarsıldı. Ekonomi dünyası, işçi, işveren, üretici, tüketici 33 şehit haberinin ardından kenetlendi. DönerDer yaptığı açıklamada; tüm farkılıkların bir kenara bırakılarak millet olarak kenetlenme günü olduğunu duyurdu

Suriye'de düzenlenen hain saldırı sonucu 33 vatan evladımızın şehit düşmesi milletimizi derinden yaraladı. Türkiye'nin dört bir yanına şehit haberleri ulaşırken, Tüm Döner Üreticileri Derneği DönerDer Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, "Türkiye'ye tuzak kuranların, o tuzaklarının başında parçalanacağına olan inancımız tamdır." Dedi. Bereket Döner CEO'su ve DönerDer Genel Başkanı Emek yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

"Milletimizi derin bir acıya boğan hain saldırının ardından tüm üyelerimiz ve sektör çalışanlarımızla birlikte devletimizin yanındayız. Bu acı olayın ardından ülkemizin daha büyük acılar yaşamadan gerekli tedbirleri alacağına olan inancımız, güvenimiz tamdır. Ülkemizi doğrudan hedef alan bu hain saldırının ardından şehit ailelerine, başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Gün birlik olma günüdür. Tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, millet olarak devletimizin arkasında çelikten bir duvar örme günüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri, vatanı koruma mücadelesinde yalnız değildir. 83 milyonluk dev bir ordunun duası ve ümidi mehmetçiğimizle beraberdir. Milletimizi yasa boğan böyle bir günde, ümitsizliğe yer olmadığına inanıyor; Türk Döner Üreticileri olarak devletimizin yanında olduğunu duyuruyoruz."