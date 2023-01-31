Dört iflastan biri geç ödemelerden kaynaklanıyor



Küresel ekonomik koşullar, tedarik zinciri kesintileri, tüketici talebindeki düşüş ve yüksek seyreden enflasyon, en çok KOBİ’leri etkiledi. Küresel Küçük İşletme Araştırması’nda, 2 KOBİ'den yaklaşık birinin (Yüzde 46) “hayatta kalma" modunda olduğunu söylediği görüldü. Şartların sebep olduğu güçlüğü aşmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için ödeme dengesi ve nakit akışı konuları önem kazanırken, nakit akışının sağlanmasının en önemli koşullardan birinin ödeme vadeleri olduğu görüldü. 30 Avrupa ülkesinde 70'i aşkın üyesiyle KOBİ'lerin temsilciliğini üstlenen SMEunited tarafından paylaşılan verilerde, 30 gün içinde yapılan ödemelerin küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışlarında yüzde 66 iyileşme sağladığı tespit edildi. Öte yandan 60 günlük vadelerle yapılan ödemelerin nakit akışına etkisi yüzde 10 olarak ölçüldü.

4 işletmeden biri, geç ödemeler sebebiyle iflas ediyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan“2022, hızlı ödeme almanın nakit akışlarına doğrudan etki ettiğinin daha iyi anlaşıldığı bir yıl oldu. Bu durum, KOBİ’lerin gerek bireysel, gerek ticari müşterilerinden hızla ödeme almasına olanak tanıyan çözümlere talebi artırıyor” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da her yıl gerçekleştirdiği ve Avrupa Birliği’nin genel görünümünü değerlendirdiği konuşmasında, 4 iflastan birinin geç ödemelerden kaynaklandığını hatırlattı. Finansal teknolojilerin ödeme süreçlerini kısaltmak konusunda önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Ömer Sefa Gider, “Tüketici talebi ve iş ortağı beklentileri, her KOBİ'yi birden fazla ödeme aracı benimsemeye yönlendiriyor. KOBİ'ler, gelişen finansal teknolojiler sayesinde bankalarla tek tek anlaşma yapmak yerine tek çözüm üzerinden uygun komisyonlarla, oldukça hızlı ödeme alabiliyor. PayBull olarak biz de bireysel ve ticari müşterilere, kurumsal şirketlere, KOBİ'lere online ödeme almanın güvenli ve hızlı yolunu sunuyoruz. Sanal POS, mobil POS, linkle ödeme alma, manuel POS ve abonelik yöntemi gibi ödeme çözümlerimizle işletmeleri 24 saat içinde ödeme almaya başlama olanağı sunuyoruz. 7/24 aktif olan bir ödeme altyapısı, KOBİ’lerin nakit akışlarının sürmesine de katkıda bulunuyor” dedi.

2 KOBİ’den biri dijital deneyimlerin yüz yüze deneyimden daha önemli olduğunu düşünüyor

Glovo tarafından yürütülen araştırmada, KOBİ’lerin dijitali benimseme ve iş süreçleri için kritik olduğunu fark etme oranının da arttığı görüldü. 3 bin 200’ü aşkın KOBİ’yle yürütülen araştırma, küçük ve orta ölçekli işletmelerin %48’inin müşterilerine sundukları dijital deneyimlerin, mağazadaki yüz yüze deneyimden daha iyi olduğunu söylediği görüldü. Alışveriş sürecinin en önemli aşamalarından birinin ödeme adımı olduğunu vurgulayan PayBull CEO’su Ömer Sefa Gider, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Tüketiciler yalnızca ürünlerde değil, deneyimin diğer unsurlarında da daha çok seçenek görmek istiyor. Dijital ödemeler, giderek talepkar hale gelen ve daha fazla kişiselleştirmeye ihtiyaç duyan müşterilere en tercih edilebilir deneyimi sunmak için kaçınılmaz bir rol üstleniyor. Ekonomik zorlukların hane halklarını da etkilediğini düşündüğümüzde, taksitli ödeme seçeneği sunabilen satıcılar rekabet avantajı elde edebiliyor. PayBull olarak geliştirdiğimiz Sanal POS çözümü, 12 aya varan taksit olanağıyla KOBİ'lere satış ve kârlarını artırma fırsatı veriyor. Aynı özelliği iOS ve Android cihazları POS makinesine dönüştüren Mobil POS çözümümüzde de sunuyoruz. Öte yandan linkle ödeme alma yöntemi, KOBİ’lerin dünyanın her yerine satış yapabilmesini ve farklı para birimleriyle saniyeler içinde ödeme almasını mümkün kılıyor. Magento, WooCommerce, OpenCart gibi farklı e-ticaret altyapılarına kolayca entegre olabilen PayBull ürünleri, hızlı ödeme alma kabiliyeti kazandırarak KOBİ'lerin dayanıklılığını artırıyor.”