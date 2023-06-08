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Döviz arttıkça fakirleşiyoruz | Maaşlar gün gün eriyor

Maliye yönetiminde yaşanan değişimle birlikte piyasalarda yaşanan dalgalanma en çok döviz fiyatlarını artırdı. TL hızla değer kaybederken kur artışı maaşlar gün gün eritiyor.

08 Haziran 2023 Perşembe 10:24
Döviz arttıkça fakirleşiyoruz | Maaşlar gün gün eriyor

Döviz arttıkça fakirleşiyoruz | Maaşlar gün gün eriyor

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından döviz piyasasında yaşanan sert yükseliş üreticiyi, çalışanları ve emeklileri fakirleştiriyor. Asgari ücret yıl başında 8 bin 507 lira oldu. Dolar kuru 2 Ocak’ta 18.72 liraydı. O dönemde asgari ücretin karşılığı 455 dolardı. İktidar da ne kadar yüksek zam yapıldığı ile övünüyordu. Ancak dün asgari ücretin dolar karşılığı 367 dolara kadar indi.

Yılbaşından bu yana kayıp 88 dolara kadar ulaştı. Ayrıca 29 Mayıs’tan seçimin ikinci turundan sonraki kayıp da 57 doları buldu. Yine örneğin göreve yeni başlamış en düşük dereceli memura verilen 11 bin 930 liralık maaşın dolar karşılığı yılbaşında 638 dolarken dün 515 dolara indi. Kayıp 123 dolar. En düşük emekli maaşı nisanda 7 bin 500 liraya çıkarıldı. O dönemde karşılığı 390 dolardı. Dün 324 dolara indi. 66 dolar kayıp oluştu. 

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, seçimden önce en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağını söylediğine dikkat çekerek “Bu fiyat artışlarını durdurmadıkça alım gücünü yükseltmedikçe en düşük memur maaşı 22 bin lira da olsa 32 bin lira da olsa bir yararı yok. Çünkü doların nerede duracağı da belli değil. Her geçen gün alım gücü düşüyor” dedi. DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ise  emeklilerin aylıklarının sürekli değer kaybettiğini, alım gücünün azaldığını söyledi. 

İKRAMİYE DE ARTMALI

“Enflasyonu da doğalgaz nedeniyle düşük gösterdiler. Olan emekçilere oldu” diyen Yavuz, öncelikle açlık ve yoksulluk sınırının doğru hesaplanmasını, asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını sonrasında da en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesini talep ettiklerini söyledi. Yavuz ayrıca, emeklinin bayram ikramiyelerinin de güncellenmesini talep etti. 

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DövizMaaşlarDolar Kuru
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