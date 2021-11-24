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Döviz kurları ihracatı durduracak noktaya geldi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’den, “Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma ihracatı durduracak boyuta ulaştı. Dövizin ateşini düşürmek için politikacılar çözüm üretmeli” çıkışı geldi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 09:51
Döviz kurları ihracatı durduracak noktaya geldi

Döviz kurları ihracatı durduracak noktaya geldi


Türkiye, döviz kurlarının Türk Lirası karşısında aşırı değerlenmesi nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’den, “Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma ihracatı durduracak boyuta ulaştı. Dövizin ateşini düşürmek için politikacılar çözüm üretmeli” çıkışı geldi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmadan dolayı toplumun her kesimi gibi, ihracatçıların da büyük tedirginlik yaşadığını vurguladı.

“Ticari hayat çok gerildi, İhracatçılar olarak fiyat veremiyoruz, mal alamaz noktaya geldik. Üretim ve ihracat durmak üzere” tespitinde bulunan Eskinazi, “Türk ekonomisinde hammadde, enerji, lojistik başta olmak üzere pek çok girdi dövize endeksli. Dövizde bir günde yüzde 10-15 aralığındaki dalgalanma baş edilebilecek bir dalga değil. Bu dalgalanma hem işletmelerimize, hem de ekonomimize büyük yaralar açar. “İşletmelerimizin özsermayeleri eridi. Kahin olmaya gerek yok bundan sonraki aşamada bankalar kredi veremez noktaya gelecek. Gelinen nokta iş dünyasının çözüm bulabileceği noktayı çoktan geçti. Acil önlem alınmalı. Politikacılar birlikte çözüm üretmeli” çağrısında bulundu.

Türkiye’nin ihracatla büyüme modelini seçtiğine dikkati çeken Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’ye son 1 yıllık dönemde 216 milyar dolar döviz kazandırdık. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ihracatımızı 300 milyar dolara çıkarabilecek potansiyele sahibiz. Kamuoyunda, döviz kurlarının TL karşısında değer kazanmasından ihracatçıların mutlu olduğu ile ilgili bir yanlış algı var. Biz Türkiye’nin bir parçasıyız, Türkiye’nin eli kanarsa bizim de kanar. Merkez Bankası’nın arka arkaya aldığı faiz indirimi kararları ateşin üzerindeki külü kaldırdı. Acil soğutma önlemleri alınmalı, dövizin ateşi söndürülmeli.”


SON BİR AYDA NELER OLDU?

Eylül sonunda 8,88 TL seviyesinde olan Amerikan Dolar Kuru, 21 Ekim’de Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya düşürmesi sonrasında Türk Lirası karşısında hızla yükselmeye başladı. 18 Kasım’da faizin yüzde 15’e düşmesiyle birlikte doların freni koparak 13 TL’nin üzerini gördü. Dolar kuru yaklaşık 1,5 aylık süreçte yüzde 50’ye yakın seviyede değişime uğradı.

Anahtar Kelimeler:
DolarIhracat
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