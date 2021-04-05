Dr. Hande Karagedik geleneksel yöntemle öksürüğü durdurdu





İstanbul Üniversitesi Moleküler Tıp doktoru Dr. Hande Karagedik, Tarım ve Orman Bakanlığı ruhsatlı gıda takviyesi olarak piyasaya çıkan sahil çamı kozalağından ürettiği gıda takviye edici şurubu ile başarısından söz ettiriyor. Hayatında geleneğe önem veren ve bunun üzerine bir hayat kuran Hande Karadelik, başarılı bir ürün üretmesinin, bugünün dinamiklerini geçmişle birleştirmenin sonucu olduğunu vurguluyor.

Başarısı denizaşırı ülkelerde taçlandırılan Türk kadını Hande Karagedik, gerekli ar-ge yapıldıktan ve süreç doğru şekilde yönetilirse sadece kendi ülkemizde değil yurtdışında da başarı sağlanacağını gözler önüne seriyor. Ürettiği sahil çam kozalağı ile hem hastalara şifa sağlayan hem de ülkemizdeki diğer kadınları kendi ürünlerini üretme konusunda cesaretlendiren Karagedik, molekürler tıp dünyasına bir öncü olarak hem öksürüğü iyileştiren hem de bağışıklık sistemini güçlendiren şurubunu çıkardı.

Laboratuvar ortamında uzun zaman geçiren, “Nasıl en etkili içeriği elde edebiliriz?”, “Hem geleneksel hem de bilimsel nasıl yol alabiliriz?” gibi sorularını her gün ekibiyle tartışan Hande Karagedik, bilimsel araştırmaların sonucunda ürettiği eşsiz ürünüyle geçen sene İngiltere’den Royal Academy of Engineering ödülüne layık görülerek ulusal bir başarı elde edip Türkiye’ye döndü.

Işık Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Mikrobiyoloji dersi veren, 2012 yılından itibaren görev aldığı bilimsel çalışmalar neticesinde SCI, SSCI, Arts and Humanities kapsamında bulunan dergilerde 5 makalesi, uluslararası diğer hakemli dergilerde 2 adet makalesi ve 13 uluslararası bildirimi bulunan ve son olarak Hamata adlı şirketi kuran girişimci Dr. Hande Karagedik çalışmaları ile Türkiye’yi ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil ediyor.