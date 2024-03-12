Dr. Mahfi Eğilmez İnfo Yatırım Yatırımcıları ile bir araya gelecek

İnfo Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun’un moderatörlüğünde yatırımcılar ile bir araya geliyor. Dr. Mahfi Eğilmez, gerçekleştirilecek online sohbette Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin beklentilerini paylaşacak. Yatırımcılardan gelen soruları yanıtlayacak.

Sermaye piyasalarında 30 yıllık deneyimi ve öncü olma misyonuyla faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü aracı kurumlarından İnfo Yatırım, yatırım ekosisteminin daha bilinçli ve donanımlı olması için sorumluluk üstlenmeye devam ediyor. İnfo Yatırım’ın bu amaçla 18 Mart Pazartesi Günü Saat 21.00’da ünlü iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez ile düzenleyeceği online sohbete yeni hesap açan ve mevcut tüm İnfo Yatırım yatırımcıları ücretsiz katılabilecek.

İnfo Yatırım’ın düzenlediği bu önemli etkinliğe katılmak için aşağıdaki linkten hesap açmak yeterli olacak. Dr. Mahfi Eğilmez’in ile gerçekleştireceğimiz yayının linki ise 18 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da SMS olarak paylaşılacak.

http://infoytrm.com/mahfiegilmeztw

“Yatırımcılar makroekonomiyi de dikkate almalı”

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, Türkiye’de makroekonomi konusuna sayılı fikir önderlerinden ve uzmanlardan biri olan Dr. Mahfi Eğilmez gibi değerli bir ismin İnfo Yatırım’ın yatırımcıları ile bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İnfo Yatırım Ailesi olarak finansal okuryazarlığa katkı vermek için gerek İnfo Yatırım profesyonelleri gerekse bağımsız uzmanlarla yoğun biçimde içerik üreterek yatırımcılarla paylaştıklarını ifade eden Akgül, yatırımcıların yatırım araçlarının temel veya teknik analizlerinin yanı sıra makroekonomi konusunda da bilgi ve fikir sahibi olmalarının önemine dikkat çekti.

Bu anlamda Dr. Mahfi Eğilmez’in Dünyanın ve Türkiye’nin seçimlerle dolu, zorlu kararların alınacağı süreçlerden geçtiği şu günlerde, deneyim, gözlem ve beklentilerini paylaşmasının çok değerli olduğunu vurgulayarak tüm yatırımcıları ücretsiz olan bu sohbete katılmaya davet eden Akgül, “Ekonominin ve piyasaların en yetkin isimlerini İnfo Yatırım ayrıcalığı ile yatırımcılarımızı buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.