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Dünya, geçim sıkıntısı çekiyor

Dünya çapında vatandaşların sadece %25'inin finansal anlamda rahat bir yaşam sürdüğünü gösteren araştırma, eğitim düzeyi yüksek insanların yüksek yaşam maliyetlerinden daha az etkilendiğini ortaya koyuyor. Türk insanın ise yüzde 45’i geçim derdinde.

20 Ocak 2023 Cuma 23:18
Dünya, geçim sıkıntısı çekiyor


Dünya, geçim sıkıntısı çekiyor

BAREM’in global ortağı WIN International, 36 ülkede yaşam maliyetlerine dair araştırma gerçekleştirdi. Dünya çapında vatandaşların sadece %25'inin finansal anlamda rahat bir yaşam sürdüğünü gösteren araştırma, eğitim düzeyi yüksek insanların yüksek yaşam maliyetlerinden daha az etkilendiğini ortaya koyuyor. Türk insanın ise yüzde 45’i geçim derdinde.

BAREM’in global ortağı WIN Grubu, dünya genelinde 36 ülkeden vatandaşlar arasından 29.739 kişinin görüş ve inançlarını araştıran Yıllık WIN Dünya Anketi - WWS 2022'yi yayımladı. Araştırma, vatandaşların mevcut mali durumlarını ve enflasyonla nasıl başa çıktıklarını analiz ediyor. Araştırmada, Rusya-Ukrayna savaşının ve pandeminin dünya çapında tüm ekonomileri etkilediği ve hayat pahalılığının çok önemli bir faktör haline geldiği görülüyor.

Finansal durumu eğitim ve yaş etkiliyor

COVID-19 ve birçok ülkeyi etkileyen siyasi ve ekonomik krizler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler, yaşam maliyetinin artmasına neden oldu. Birçok insan finansal açıdan o kadar mücadele ediyor ki dünya çapındaki vatandaşların sadece %25'i rahat bir şekilde yaşıyor. Bir aile geçindiren 35 ila 44 yaşları arasındaki kişiler, yaşam maliyetleri nedeniyle en çok etkilenenler arasında. Araştırma, katılımcıların eğitim seviyelerine göre de önemli farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor. Görüşülen kişilerin yarısından fazlası (%54) temel eğitim almış veya hiç eğitim almamış, faturalarını ödemekte güçlük çeken kişilerken, geriye kalanı daha yüksek eğitim düzeyindeki (yüksek lisansını tamamlamış) kişilerden oluşuyor. Doktora yapmış kişiler ise bu konuda daha az zorluk yaşıyorlar (yalnızca %25'i maddi olarak zorlandıklarını söylüyor). Ülke düzeyinde, Arjantin (%76), Lübnan (%69) ve Şili (%65) mali sıkıntı yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında.

Hayat pahalılığın artması, harcamaların gözden geçirilmesine neden oldu

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, artan yaşam maliyeti nedeniyle harcamalarını kısmak zorunda kaldı. Ankete katılanların %48'inin önceki aylarda bazı harcamalarını azalttığı ve en çok etkilenenlerin 45-54 yaş grubu (%51) olduğu görüldü. Öte yandan, yanıt verenlerin %19'u aylık bütçelerinde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Bu oran 65 yaş üstü kişilerde biraz daha yüksek (%24). İstihdam durumuna göre sonuçlar incelendiğinde, önemli farklılıklar olduğuna dair bir kanıt yok. Hem tam zamanlı çalışanlar hem de işsizler harcamalarında zaten kısıtlama yapmışlar veya yapmayı planlıyorlar (sırasıyla %77 ve %79). Bununla birlikte, ülkeler arasında da önemli farklılıklar kaydedildi. Yunanistan ve İrlanda'daki insanlar harcamalarını çoktan kısmışken (her ikisi de %70), Japonya'daki vatandaşların sadece %19'unun harcamalarını kıstığı görülüyor.

Türkiye’de yarıya yakını finansal mücadele içinde

Türkiye’de finansal anlamda konforlu yaşayanların oranı yüzde 17. Yüzde 38’i ne çok rahat yaşadığını ne de finansal bir mücadele içinde olduğunu söylüyor. Yüzde 45’i ise geçinebilmek için finansal mücadele içinde olduğunu ve harcamalarını çoktan azalttıklarını belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si, önümüzdeki aylarda aktif olarak harcamaları azaltmayı planlıyor. Şimdiye kadar ve önümüzdeki aylarda harcamalarımda bir değişiklik yapmayı planlamadım diyenlerin oranı ise yüzde 20.

Araştırma metadolojisi: Araştırma, 36 ülkede CAWI / CATI / F2F/ TAPI /çevrimiçi anket yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Toplam 29.739 kişiyle görüşülmüştür. Saha çalışması 9 Ekim - 10 Aralık 2022 tarihlerinde yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Geçim SkıntısıBarem
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