Dünya, geçim sıkıntısı çekiyor
BAREM’in global ortağı WIN International, 36 ülkede yaşam maliyetlerine dair araştırma gerçekleştirdi. Dünya çapında vatandaşların sadece %25'inin finansal anlamda rahat bir yaşam sürdüğünü gösteren araştırma, eğitim düzeyi yüksek insanların yüksek yaşam maliyetlerinden daha az etkilendiğini ortaya koyuyor. Türk insanın ise yüzde 45’i geçim derdinde.
BAREM’in global ortağı WIN Grubu, dünya genelinde 36 ülkeden vatandaşlar arasından 29.739 kişinin görüş ve inançlarını araştıran Yıllık WIN Dünya Anketi - WWS 2022'yi yayımladı. Araştırma, vatandaşların mevcut mali durumlarını ve enflasyonla nasıl başa çıktıklarını analiz ediyor. Araştırmada, Rusya-Ukrayna savaşının ve pandeminin dünya çapında tüm ekonomileri etkilediği ve hayat pahalılığının çok önemli bir faktör haline geldiği görülüyor.
Finansal durumu eğitim ve yaş etkiliyor
Hayat pahalılığın artması, harcamaların gözden geçirilmesine neden oldu
Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, artan yaşam maliyeti nedeniyle harcamalarını kısmak zorunda kaldı. Ankete katılanların %48'inin önceki aylarda bazı harcamalarını azalttığı ve en çok etkilenenlerin 45-54 yaş grubu (%51) olduğu görüldü. Öte yandan, yanıt verenlerin %19'u aylık bütçelerinde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Bu oran 65 yaş üstü kişilerde biraz daha yüksek (%24). İstihdam durumuna göre sonuçlar incelendiğinde, önemli farklılıklar olduğuna dair bir kanıt yok. Hem tam zamanlı çalışanlar hem de işsizler harcamalarında zaten kısıtlama yapmışlar veya yapmayı planlıyorlar (sırasıyla %77 ve %79). Bununla birlikte, ülkeler arasında da önemli farklılıklar kaydedildi. Yunanistan ve İrlanda'daki insanlar harcamalarını çoktan kısmışken (her ikisi de %70), Japonya'daki vatandaşların sadece %19'unun harcamalarını kıstığı görülüyor.
Türkiye’de yarıya yakını finansal mücadele içinde
Türkiye’de finansal anlamda konforlu yaşayanların oranı yüzde 17. Yüzde 38’i ne çok rahat yaşadığını ne de finansal bir mücadele içinde olduğunu söylüyor. Yüzde 45’i ise geçinebilmek için finansal mücadele içinde olduğunu ve harcamalarını çoktan azalttıklarını belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si, önümüzdeki aylarda aktif olarak harcamaları azaltmayı planlıyor. Şimdiye kadar ve önümüzdeki aylarda harcamalarımda bir değişiklik yapmayı planlamadım diyenlerin oranı ise yüzde 20.
Araştırma metadolojisi: Araştırma, 36 ülkede CAWI / CATI / F2F/ TAPI /çevrimiçi anket yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Toplam 29.739 kişiyle görüşülmüştür. Saha çalışması 9 Ekim - 10 Aralık 2022 tarihlerinde yapılmıştır.