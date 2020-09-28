Dünya Kahve Günü’nde LAV Roma ile her yudum ayrı bir lezzet

Dünya Kahve Günü’nde LAV Roma ile Her Yudumda Keyif, Her Yudumda Lezzet
Günün her saatinde bir fincan kahveyi keyifle yudumlamak istediğiniz anlara eşlik eden Roma Fincan ve Roma Espresso Seti’ne LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr internet mağazasından ulaşılabiliyor.
Modern ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Roma Fincan ve Roma Espresso Seti, ister sütlü ister sade tüketin, kahvenizi en mükemmel haliyle sunmanıza imkan veriyor. Roma Fincan ve Roma Espresso Seti, yalın tasarımı sayesinde kahvenin yanı sıra farklı içecekler ve ikramlar için de kullanılabiliyor.
Espresso’dan Türk kahvesine, filtre kahveden cappuccino’ya tüm kahve çeşitlerini keyifle yudumlayabileceğiniz Roma Fincan ve Roma Espresso Seti’ne tüm LAV satış noktalarında