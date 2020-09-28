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Dünya Kahve Günü’nde LAV Roma ile her yudum ayrı bir lezzet

Özgün ve yenilikçi tasarımlarıyla hayatın her anına keyif katan LAV, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nü modern, yalın ve şık tasarımıyla öne çıkan Roma Fincan ve Roma Espresso Seti ile kutluyor.

28 Eylül 2020 Pazartesi 07:16
Dünya Kahve Günü’nde LAV Roma ile her yudum ayrı bir lezzet

Dünya Kahve Günü’nde LAV Roma ile Her Yudumda Keyif, Her Yudumda Lezzet

Günün her saatinde bir fincan kahveyi keyifle yudumlamak istediğiniz anlara eşlik eden Roma Fincan ve Roma Espresso Seti’ne LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr internet mağazasından ulaşılabiliyor.

Kimi zaman güne başlarken bize eşlik ediyor, kimi zaman nefes alıp bir mola vermek istediğimiz anlara… Keyifli sohbetler onsuz olmuyor. Her yudumda ayrı bir keyif veren kahve, onlarca çeşidi, farklı sunumlarıyla dünyanın en sevilen içeceklerinin başında geliyor. Hayattaki hiçbir anı kaçırmak istemeyenlerin markası LAV, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde kahve keyfinizi taçlandırmak için Roma Fincan ve Roma Espresso Seti ile yalınlığın şıklığını gözler önüne seriyor.

Modern ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Roma Fincan ve Roma Espresso Seti, ister sütlü ister sade tüketin, kahvenizi en mükemmel haliyle sunmanıza imkan veriyor. Roma Fincan ve Roma Espresso Seti, yalın tasarımı sayesinde kahvenin yanı sıra farklı içecekler ve ikramlar için de kullanılabiliyor.

Espresso’dan Türk kahvesine, filtre kahveden cappuccino’ya tüm kahve çeşitlerini keyifle yudumlayabileceğiniz Roma Fincan ve Roma Espresso Seti’ne tüm LAV satış noktalarında

Anahtar Kelimeler:
Lav
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