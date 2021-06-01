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Dünyada ilk kendinden soğutulmuş PV modülü geliştirildi

EHP Teknolojisi ile güneş enerjisinden yüzde 12 daha fazla elektrik üretimi sağlanıyor

01 Haziran 2021 Salı 09:03
Dünyada ilk kendinden soğutulmuş PV modülü geliştirildi

Dünyada ilk kendinden soğutulmuş PV modülü geliştirildi

 

Enerji tasarrufu ve verimliğinde çözüm, yenilenebilir enerji sistemlerinde bulunuyor. Güneş enerjisinde kilit rol oynayan PV panellerin verimliliği adına devrim yarattıklarını aktaran Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, EHP teknolojisi ile dünyada ilk kendinden soğutulmuş PV modülü geliştirdiklerini ve en az %12 daha fazla elektrik üretimi sağlandığına dikkat çekiyor.

 

Dünya yönünü yenilenebilir enerjiye çevirdi. Bu alanda elde edilen enerjinin iklim krizi başta olmak üzere yeni çağın tüm enerji ihtiyaçlarına da çözüm olacağı görülüyor.  Bu alanda güneş enerjisinin fabrikalardan evlere kadar her alanda kullanılması için de girişimler gün geçtikçe artıyor. Güneş enerjisinden üretilen elektriğin verimliliği ise PV panellerine bağlı oluyor. Dünyada ilk kendinden soğutulmuş PV modülü geliştirdiklerine dikkat çeken Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, EHP teknolojisi ile yüzde 12 daha fazla elektrik üretiminin elde edildiğini belirtiyor.

Soğutulmuş PV Modülü ile Güneşten Daha Fazla Verim Elde Ediliyor

Enerji verimliliğinde önemli bir noktaya taşınan güneş enerjisinden daha fazla verim elde etmek ise PV panellerin durumuna bağlı değişiyor. Ortalama verimleri yüzde 15 civarında olan PV panellerin, yoğun ışınım altında bu verimlerinin yüzde 8-9’lara kadar düştüğüne dikkat çeken Dr. Malik Çağlar, C/PV projesinin amacının PV’ler için önemli bir problem oluşturan, ısı yükü kaynaklı yüzey sıcaklığını ısı boruları kullanarak düşürmek olduğunu belirtiyor. Böylelikle PV’lerin elektrik üretimleri artarken PV hücrelerinin ömrünün de uzayacağını aktaran Dr. Çağlar, dünyada ilk olan PV panelin alt yüzeyine sabitlenmiş EHP boruları sayesinde bağlantılı sistemin su devir daimi ile soğutulduğunu ve PV dilimi başına düşen ısı borusu adedinin optimize edilerek en uygun verimlilik sağlandığını açıklıyor.

Yüzde 12 Daha Fazla Elektrik!

Fabrikalardan evlere her alanda güneş enerjisinden faydalanılıyor. Fabrikalar enerjisine güneşi katarken, evler çatılarına kurdukları güneş panelleri ile ev elektriğine, su ısıtmasına destek oluşturuyor. Daha fazla elektrik üretimi için verimliliğin artırıldığı, dünyada ilk kendinden soğutulmuş PV modülünü geliştirdiklerini ifade eden Dr. Çağlar, PV hücrelerinin 43°C sıcaklığa kadar soğutulması sayesinde verim düşüşünün önüne geçilebildiğini, bu durumun toplam enerji üretiminde yaklaşık olarak %12 artışla birlikte sıcak kullanım suyunu da sağladığını dile getiriyor.

Anahtar Kelimeler:
Güneş EnerjisiTasarruf
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