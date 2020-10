Dünyanın en iyi işverenleri açıklandı

Dünyanın En İyi İşverenleri açıklandı

Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri araştırmasının sonuçları açıklandı. Great Place to Work Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya 10 binden fazla şirket katıldı. Cisco, DHL ve Hilton listenin ilk üç sırasını oluşturuyor Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 2020 Dünyanın En İyi Çok Uluslu Şirketleri araştırmasının sonuçları belirlendi. 92 ülkede gerçekleştirilen araştırmada 10 milyon 200 bin çalışan temsil edildi. 10 binden fazla şirketin dahil edildiği araştırmada Great Place to Work modeline ait güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan boyutlar analiz edildi.

Listenin ilk sırasında Cisco var Üst üste ikinci kez Dünyanın En İyi Çok Uluslu Şirketleri sıralamasında yer alan Cisco, 2020 listesinde liderliğe yerleşti. DHL Express ikinci, Hilton ise üçüncü oldu. Listede yer alan bu üç şirket, dünyanın en iyileri arasında yer alma süreçlerine dair ilham verici hikayelerini paylaştı. Cisco'nun iş yerinde rekabet sorunları üzerinde aktif olarak çalışması ve iş birliğini destekleyici eğitimler yapması global başarıyı getirdi.

çalışanlarıyla,yenilikçi uygulamalarıyla sıralamaya girdi

DHL Express, çalışanların fiziksel ve duygusal refahını koruyarak yaşamlarını iyileştirme misyonunu derinleştirmesiyle ön plana çıktı. Hilton ise Covid-19’dan en çok etkilenen sektörlerden birinde bulunmasına rağmen dünyanın en misafirperver şirketi olma misyonunu gerçekleştirecek kadar yenilik yapmasıyla dünya listesinde kendine yer buldu.

Great Pleace to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak

>Yeni normalin mottosu “önce çalışan” Çalıştıkları şirketlerde kendilerini güven içinde hisseden çalışanların kurumlarının ekonomik performansını artırdığına dikkat çeken Great Pleace to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Çalışanlarıyla güçlü bir güven ilişkisi kurmayı başarmış kurum kültürüne sahip 25 çok uluslu şirket elde ettikleri bu büyük başarıyı dünya çapında duyurma fırsatı yakaladı. Herkes için harika bir iş yeri oluşturan şirketler, çalışanları için hayata geçirdikleri samimiyet, hakkaniyet, ayrım gözetmemek gibi insan odaklı uygulamalarla sektörlerinde örnek teşkil ediyor. Şirketler, kurum kültürü stratejileri ile çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarırken, aynı zamanda çalışanlarını kurumun bir parçası olarak hissetmelerini sağlayarak verimliliği, bunun sonucunda da ekonomik performanslarını artırıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çalışanların ne düşündüğünü dinlemek, samimi ve açık iletişim kurmak şirketlere büyük kazanımlar sağlayacak.” dedi.

Dünyanın En İyi Çok Uluslu 25 Şirketi

Sıra Şirket Adı 1 Cisco 2 DHL Express 3 Hilton 4 Salesforce 5 Stryker Corporation 6 Mars, Incorporated 7 The Adecco Group 8 Mercado Libre 9 SAS Institute Inc. 10 EY 11 Intuit, Inc. 12 SAP SE 13 Adobe 14 Admiral Group plc 15 AbbVie 16 Daimler Mobility AG 17 Dell Technologies 18 Cadence 19 Marriott International, Inc. 20 Volvo Group 21 Roche 22 Deloitte 23 Santander 24 Natura 25 Scotiabank

Great Place to Work hakkında:

Great Place To Work Enstitüsü, kurum kültürü konusunda uzmanlaşmış, 5 kıtada ve 60’tan fazla ülkedeki ofisiyle sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda destek veren bir araştırma ve danışmanlık kurumudur. Great Place to Work®, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirlemekte ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. En İyi İşverenler listeleri, işveren markasının duyurulması ve güçlendirilmesi için şirketler tarafından tercih edilen ve kabul görmüş bir araştırmadır. Enstitü’nün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşımaktadır.