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Dünyanın en pahalı koyunu | Sahibi 1 milyon dolara 'hayır' dedi 

Türk cumhuriyetlerinde küçük baş hayvan üretiminde liderlik yarışında Özbek üretici Latifcan Mirzabayev, 192 kiloluk koyunu ile dünya rekoru kırdı.

Dünyanın en pahalı koyunu | Sahibi 1 milyon dolara 'hayır' dedi 

Türk cumhuriyetlerinde küçük baş hayvan üretiminde liderlik yarışında Özbek üretici Latifcan Mirzabayev, 192 kiloluk koyunu ile dünya rekoru kırdı.

07 Temmuz 2019 Pazar 07:57
Dünyanın en pahalı koyunu | Sahibi 1 milyon dolara 'hayır' dedi 

Dünyanın en pahalı koyunu | Sahibi 1 milyon dolara 'hayır' dedi 

Türkiye geleneksel koyun üretiminden hızla uzaklaşırken, Türk dünyasında bu alanda üretim rekorları kırılıyor. Özbekistan ve Kırgızistan'da üretilen koyunlara değer biçilemiyor. Kırgızistanda 188 kilo ağırlığında koçun sahibi 1 milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle geri çevirirken, 192 kiloluk koyun üreticisi Özbekistanlı Latifcan Mirzabayev'in keyfine diyecek yok..


Özbekistan'ın Namangan şehrinde yaşayan Latifcan Mirzabayev'e ait 192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü..

Özbekistan'ın Namangan şehrinde yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan Latifcan Mirzabayev'e ait 192 kiloluk koyun görenleri hayrete düşürdü.

Baron ismi verilen koyunun ayrıca 1.4 metre olduğu kaydedildi. Koyunun daha 3 yaşını doldurmadığını belirten Mirzabayev, ahırında 178, 169, 156 kiloluluk koyunların da bulunduğunu belirtti. 

''HAFTADA BİR YIKIYORUM''

Her zaman doğal yiyecekler kullandığını söyleyen Mirzabayev, “Hayvanlarımı hep en doğal ve yararlı ürünlerle besliyorum. Mısır ve kuru yonca veriyorum. Haftada bir yıkıyorum, ayda bir kırkıyoruz. Ahırda havalandırma sistemi bile var” şeklinde konuştu. 

Bir ay önce Kazakistan'da düzenlenen Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nda Kırgızistan'dan katılan Güliver isimli koçun ağırlığı ise 188 kiloyu bulmuştu. Fuar ziyaretçilerinden gelen bir milyon dolara satma teklifini Güliver'in sahibi kabul etmemişti. 

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Dünyanın En Pahalı Koyunu
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