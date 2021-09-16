Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dünya’nın tercihi Türk üzümü oldu

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden sofralık taze üzüm ihracatı 2021/22 sezonuna başarılı bir giriş yaptı.

16 Eylül 2021 Perşembe 12:45
Dünya’nın tercihi Türk üzümü oldu

Dünya’nın tercihi Türk üzümü oldu


 

Üzüm ihracatından elde edilen döviz tutarı 1 Ocak – 14 Eylül 2020 zaman aralığında 63 milyon dolar iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 21’lik artışla 77 milyon dolara yükseldi.

Türkiye’nin sofralık üzüm ihracatı miktar bazında da yüzde 32’lik artışla 54 bin 665 ton’dan 72 bin tona ilerledi.

Sultani çekirdeksiz üzüm dünyanın gözdesi

Osmanlı Sultanlarının gözdesi olan Sultani çekirdeksiz üzüm tüm dünyanın ilk tercihi oldu. Sultani çekirdeksiz üzüm ihracatı yüzde 38’lik artışla 38,8 milyon dolardan, 53,7 milyon dolara çıktı.

Türkiye’nin sofralık üzüm ihracatından sultani çekirdeksiz üzümün yüzde 70 pay aldığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sofralık üzüm ihracatında başarılı bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısını, sofralık üzüm üretiminin önemli merkezlerinden Alaşehir’de, Alaşehir Ticaret Borsası’nda gerçekleştirdi.

Türkiye’nin çok çeşitli sofralık üzüm üretimi yaptığını dünyaya lezzet ve sağlık dağıttığını dillendiren Uçak, “Sofralık üzüm ihracatından 2020 yılında ülkemize toplam 158 milyon dolar ihracat geliri sağlamıştık. 2021 yılı için belirlediğimiz 200 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Sultani çekirdeksiz üzüm dışında özellikle diabet hastalarının gözdesi olan Superior üzümünün ulaştığı 6,6 milyon dolarlık ihracat tutarıyla ikinci sırada yer aldı. Yalova İncisi 2,7 milyon dolar, Rezaki üzümü 1,5 milyon dolar, Red Globe Üzümü ise 1,4 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı” diye konuştu.

Türkiye’nin 2021 yılında 49 ülkeye sofralık üzüm ihraç ettiğini bilgisini paylaşan Başkan Uçak, ihracattaki ilk sırada 42,7 milyon dolarlık tutarla geleneksel ihraç pazarı Rusya Federasyonu olduğunu vurguladı. Uçak sözlerini şöyle tamamladı: “Ukrayna 12,2 milyon dolarlık Türk üzümü talebinde bulunurken, Almanya’ya 4,2 milyon dolarlık, Beyaz Rusya’ya 4,1 milyon dolarlık ve Romanya’da 2,6 milyon dolarlık sofralık üzüm ihraç ettik.”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Yönetim Kurulu Üyeleri Vural Güleç, Emin Demirci, Türkmen Türkmenoğlu, Mehmet Kırıcı, Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür, Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Alaşehirli üyeleri Ali Uçak, Nazım Sağlam ve Hüseyin Balcı’nın katılımıyla düzenlenen akşam yemeğinde sektördeki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
Türk üzümüEIB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknopark İstanbul, yeşil dönüşüm fikri olan girişimcileri bekliyor
Teknopark İstanbul, yeşil dönüşüm fikri olan girişimcileri bekliyor
Organik pazarlar hızla yayılıyor | Sertifikalı organik ürünler satılıyor
Organik pazarlar hızla yayılıyor | Sertifikalı organik ürünler satılıyor
Şişecam'dan milyar TL’lik iki yeni yatırım
Şişecam'dan milyar TL’lik iki yeni yatırım
İkinci el otomobil satışında vadeli çekle vuruyorlar
İkinci el otomobil satışında vadeli çekle vuruyorlar
Sendikalar haksızlık karşısında birleşiyor
Sendikalar haksızlık karşısında birleşiyor
Türkiye’de “bilişimin en iyileri” ödüllerini aldı
Türkiye’de “bilişimin en iyileri” ödüllerini aldı
Işık Yatırım Menkul Değerler’den Dev Sermaye Artırımı!
Işık Yatırım Menkul Değerler’den Dev Sermaye Artırımı!
EİB | 9 Eylül, Türk milletinin kurtuluşunun simgesidir
EİB | 9 Eylül, Türk milletinin kurtuluşunun simgesidir
Devremülk tuzağı | On binlerce kişi dolandırıldı
Devremülk tuzağı | On binlerce kişi dolandırıldı
Hem modern hem de geleneksel Dijital etkinlik planlayıcısı | bolomio
Hem modern hem de geleneksel Dijital etkinlik planlayıcısı | bolomio

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim