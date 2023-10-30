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Dünya’nın turşusunu Türkiye kurdu

Turşu ihracatı 260 milyon dolara yükseldi, Türkiye’nin turşu ihracatının yüzde 77’si Ege Bölgesinden yapıldı, Biber ve kornişon turşu ihracatının lideri. Türk turşusunu en çok Almanya, ABD ve İngiltere talep etti. Turşu ihracatında hedef 500 milyon dolar

30 Ekim 2023 Pazartesi 13:57
Dünya’nın turşusunu Türkiye kurdu






Dünya’nın turşusunu Türkiye kurdu 

 Sonbahar ve kış mevsimlerinde sofraların vazgeçilmezi doğal antibiyotik deposu turşuda Türkiye 2023 yılının 9 aylık döneminde 260 milyon dolarlık turşu ihracatına imza attı. 2022 yılının ocak-eylül döneminde 228 milyon dolar olan turşu ihracatımız 2023 yılında yüzde 14 artış gösterdi.

Turşu 260 milyon dolarlık ihracat performansıyla Türkiye’nin 1 milyar 700 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatında lider ürün grubu oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Anadolu coğrafyasında yetişen lezzetlerden, Türk turşu sektörünün modern tesislerinde ürettiği turşuların dünyanın her tarafından talep gördüğünü, turşu ihraç ettiğimiz ülke sayısının 2023 yılında 136 olduğunu dile getirdi.

Turşu ihracatından 2022 yılında 340 milyon dolar döviz getirisi elde ettikleri bilgisini paylaşan Uçak, “Kornişon, biber, lahana, karnabahar, domates, badem, mantar, pancar, soğan, sarımsak, tropikal meyveler başta olmak üzere 30’un üzerinde sebze ve meyvenin turşusunu üreterek ihraç ediyoruz. Turşu ihracatımız her yıl sürekli artıyor. 2023 yılı sonunda Türkiye’nin ihracatının 400 milyon dolara, Ege Bölgesinin 300 milyon dolara çıkması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2024 yılında da turşu ihracatımızı 500 milyon doların üzerine taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin yıllık 55 milyon ton taze meyve sebze ürettiği bilgisini dillendiren Uçak sözlerine şöyle devam etti; “55 milyon ton taze meyve sebzeyi sezonunda taze olarak tüketmek ve ihraç etmek mümkün değil. O nedenle kurutarak, konserve yaparak, dondurarak, turşu yaparak üreticimizin binbir emekle ürettiği ürünleri katma değere dönüştürüyoruz. Ege Bölgesi olarak, 200 milyon dolarlık turşu ihracatıyla Türkiye’nin turşu ihracatının yüzde 77’lik büyük dilimini gerçekleştirdik.”

Turşu ihracatında en çok talep biber ve kornişon turşusuna 

Türkiye’nin turşu ihracatında ilk sıranın sahibi 118 milyon 200 bin dolarlık tutarla biber turşusu oldu. En çok tercih edilen turşu türlerinden kornişon turşusunun ihracatından 109 milyon 287 bin dolar döviz geliri elde edildi. Türkiye, diğer sebzelerden yapılan turşuların ihracatından 32 milyon doları hanesine yazdırdı.

 

Türk turşusunu en çok Almanya talep etti

2023 yılının ocak – eylül, Almanya 70 milyon dolarlık Türk turşusu talebiyle zirvede yer alırken, Hollanda 47 milyon dolarlık taleple zirve ortağı oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’ne 32 milyon dolarlık, İngiltere’ye 25 milyon dolarlık, Romanya’ya ise; 11 milyon dolarlık turşu gönderdi. Turşu ihraç ettiğimiz ülke sayısı da 136 oldu.

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