Durgunluk geliyor, işsizlik artıyor

Ekonomik daralma kendini göstermeye başladı. Bu yüksek enflasyon ve alım gücünün erimesinin doğal sonucu olarak durgunluk ve işsizlik kendini gösterecek. Bugün TÜİK işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10.3 olarak açıklandı. Ayrıca sanayi üretiminde de daralma verileri görünmeye başlandı. Daralmanın artması durumunda işsizlik oranlarında da artma olabileceği endişesi yaşanıyor.

Resesyon; gümbür gümbür geliyor

Bir süredir yüksek enflasyonla mücadele eden kur krizleri, faiz tartışmalar ve kredi dalgalanmaları yaşayan ülkemizde son altı aylık veriler ekonomik daralmanın kendini gösterdiğini söylüyor. İmalat sanayindeki öncü göstergeler yılın ikinci altı ayı için durgunluk alarmı veriyor.

Hiperenflasyon oldu, kur krizi oldu, faiz tartışmaları yaşandı, gıda fiyatları arttı, enflasyon can yaktı, hükümet asgari ücrete zam yaparak alt kesim çalışanları korumaya çalıştı bir yandan da ülkemizde işsizlik yok, fabrikalar harıl harıl çalışıyor, çarklar dönüyor, savunması yapıldı. Ancak artık böyle günlerin de sonuna geldiğimiz görülüyor zira alımgücü yetersizliği hayat pahalılığı ile birleşince vatandaş için alışverişi lüks hale getirdi. Alım azaldı, çarklar eskisi gibi dönmemeye başladı. Bunun ilk verileri de Temmuz ayı sonunda sanayi üretiminden geldi.

Piyasa ‘kusursuz dengesizlik’ içinde

Ekonomistler ülkenin kur, faiz, kredi ve mali kaynaklar dengesizliğini ve maliye politikalarının sonuçlarını kusursuz dengesizlik kavramı ile niteliyorlar. Bu dengesizlik bir tatteravalli gibi devam edilse bile veriler bozuldukça piyasa dengesizlikleri ortaya çıktıkça mali çatırtı sesleri kendini gösterecek. İmalat sanayi öncü göstergeleri daralmayı gösteriyor. Kur Korumalı Mevduatın bütçeye 210 milyar TL açık getireceği belirtiliyor.

Ayrıca yılın ikinci yarınında kredilerin büyük ölçüde dönmeyeceği bu da mali dengeleri bozacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.