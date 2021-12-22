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Düzce'nin geleceği bugünden tasarlanıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün himayesinde düzenlenecek olan "Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi" ile kentin geleceği belirlenecek.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:49
Düzce'nin geleceği bugünden tasarlanıyor

Düzce'nin geleceği bugünden tasarlanıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün himayesinde düzenlenecek olan "Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi" ile kentin geleceği belirlenecek. Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin destek verdiği kongreye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da katılacak.


Türkiye’de ilk defa bir kent belediye başkanının önderliğinde geleceğini tasarlıyor. Tasarımın çok daha öne çıktığı bugünlerde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü örnek bir adım atarak geleceğin kalkınma hamlesini tasarlamak için çok önemli bir adım attı.

Başkan Özlü’nün gazeteciler, iş insanları ve kanaat önderlerinin görüşlerine de başvurarak yapacağı kentin kalkınma tasarımına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin de tam destek veriyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin de "Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi" 25-26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanı Murat Kurum ve Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da konuşma yapacağı etkinlikte Düzce’nin geleceğine ilişkin mesajlar verilecek.

Etkinlikte dile getirilen görüşler sonrasında sonuç bildirgesi haline getirilecek ve kentin gelecek tasarımı bu görüşler üzerine inşa edilecek.

Turizmde tarıma, sanayide lojistiğe Düzce’nin geleceğin yer alacak sektörlerin yol haritasının tartışılacağı etkinlik Türkiye’de bir ilk olacak.

KİMLER KONUŞACAK?

Toplantıda Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı kentleşmede yeni bakış açılarını anlatacak. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı markalaşma ve Türk kahvesine ilişkin farklı bir sunum yapacak. Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki de tasarımın önemine vurgu yapacak.


Düzce İl Kültür ve   Turizm Müdürlüğü temsilcileri başta olmak üzere çok önemli isimler turizm ile ilgili mesajlar verecek. Yine Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önderliğinde MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Mücahit Yıldız, TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birışık gibi isimlerin katılımıyla tarım ve gıda sektörü konuşulacak. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan gibi isimlerin katılımıyla Düzce’de yeni yatırımlar ve sanayi ele alınacak.

Anahtar Kelimeler:
Düzce
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