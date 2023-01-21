E-Ticaret Nedir? E-Ticarette Nasıl Satışlarınızı Arttırırsınız?

Artan popülerliği ve birçok işletmenin dijitalleşmesi ile ülkemizde en çok aratılan kelimelerin başında e-ticaret nedir? sorusu gelmektedir, bir mal ya da hizmetin dijital ortamda kullanıcılar ile buluşturulmasına e-ticaret denir.

E-ticaret nedir? sorusunu daha detaylı cevaplamak gerekir ise;

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ve artan mobil cihaz kullanımı nedeniyle e-ticaret pazarı hızla büyüyor. Henüz ülkemizde potansiyelinin %12’sine ulaşıldığı düşünülen e-ticarete girmek için hâlâ oldukça erken. E-ticaret sayesinde işletmeler müşterilerine daha geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sunabiliyorlar ve dünya genelinde müşterilere ulaşım sağlayabiliyorlar. Ayrıca e-ticaret sayesinde işletmelerin maliyetleri azalabiliyor ve bu sayede son kullanıcı ürün ve hizmetlerini çok daha uygun fiyattan satın alabiliyor. Özellikle pandemi döneminde ülkemizde artan e-ticaret kullanımı birçok işletmenin e-ticarete yönelmesine neden oldu. E-ticaret pazarının büyümesine paralel olarak işletmelerin e-ticaret yatırımı yapması ve online satış kanallarını geliştirmeleri gerekmektedir.

E-Ticarete Başlamak İçin Neler Gereklidir?

E-ticarete başlamak için aşağıdaki temel şeylere sahip olmanız oldukça elzemdir.

Bunların başında işletme planı gelmektedir. E-ticaret işletmeniz için bir işletme planı yapmalısınız. Bu plan; e-ticaret işletmenizin amacını, hedef kitlenizi, ürün ve hizmetlerinizi, pazarlama stratejilerinizi ve finansal hedeflerinizi içermelidir.

Ardından yapmanız gereken şey ise bir şirkete sahip olmaktır. Açacağınız şirketin şahıs şirketi, anonim şirketi ya da limited şirketi olması bir fark etmemektedir. Buradaki tercih sizin işletme politikanıza göre değişebilir. Bunun yanı sıra işletmenizi temsil edecek bir web sitesi veya mağazanız bulunmalıdır. E-ticaret işletmeniz için bir web sitesi veya online mağaza oluşturmalısınız. Bu siteniz, müşterilerinizin sizinle ve ürünlerinizle tanışabilecekleri ve satın alabilecekleri bir platform olmalıdır.

E-ticaret sitesini açarken doğru bir alan adı ve e-ticaret yazılımına sahip olmanız da gerekmektedir.

Alan adınızı belirler iken işletmenizi ya da ürününüzü temsil edecek bir isim kadar markalaşmaya açık olan bir isimde tercih edebilirsiniz.

En önemli konu ise e-ticaret yazılımı konusudur. Sitenizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, işletmenizi yönetmenizi kolaylaştıracak ve birçok hizmeti bir arada barındıran bir e-ticaret yazılımı tercihi oldukça kritiktir.

Ardından yapmanız gereken şey ise ürünlerinizi belirlemek ve tedarik etmektedir, Ayrıca, ürünlerinizi tanıtmak için görsel ve yazılı materyaller hazırlamalısınız bunlar ürün görselleri ve tanıtım bannerları olabilir.

E-ticaret işletmenizi tanıtmak ve müşterilerinizi çekmek için pazarlama stratejileri belirlemelisiniz. Örneğin; sosyal medya, e-posta pazarlama, arama motoru reklamları gibi pazarlama yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Bu konuyu yazımızın ilerleyen yerlerinde detaylandıracağız.

E-Ticaret Yazılımı Nedir?

E-ticarete başlamak için gerekenlerden bahsederken sizlere e-ticaret yazılımı konusundan bahsetmiştik.

E-ticaret yazılımı, internet aracılığıyla ürün ve hizmetlerin satılmasını sağlamak için kullanılan bir yazılımdır. Bu yazılım bir e-ticaret web sitesi veya online mağaza oluşturmak için kullanılır. Bu yazılım sayesinde işletmeler, ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımını, satışını, ödeme ve teslimat işlemlerini yürütebilir. E-ticaret yazılımı, müşterilerinizin size daha kolay erişebilmelerini ve ürünlerinizi daha kolay satın almalarını sağlar. Ayrıca e-ticaret yazılımı işletmelerin maliyetlerini azaltmasına ve verimliliğini arttırmasına yardımcı olur. Özellikle pandemi döneminde e-ticaret yazılımlarının önemi daha da arttı. E-ticaret yazılımının seçiminde işletmenizin ihtiyacına uygun bir yazılımı seçmeli ve yazılımı kurduktan sonra sürekli olarak güncellemeler yapmalısınız.

E-Ticaret Yazılımı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

E-ticaret yazılımını seçerken öncelikle işletmenizin ihtiyacına uygun bir yazılım olduğundan emin olmalısınız.

Örnek vermek gerekir ise; ürün yönetimi, ödeme ve teslimat işlemleri, müşteri yönetimi, analitik ve raporlama gibi özelliklerin yazılımda mevcut olması gerekir. Ayrıca yazılım kullanımının kolay olması ve işletmenizde çalışanların kolayca öğrenebileceği bir ara yüze sahip olması önemlidir. Yazılımın ödeme ve teslimat işlemleri için güvenli bir şekilde çalışması ve müşteri bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanması gerekir. Ayrıca yazılımın müşteri hizmetleri desteği ve sürekli güncellemeler için bir hizmet sunması önemlidir. Son olarak yazılımın fiyatının işletmenizin bütçesine uygun olması önemlidir. Ancak işletmeniz için en önemli konuların başında gelen e-ticaret yazılımı konusunda doğru yazılım tercihi için bütçenizi biraz daha arttırmanız gerekebilmektedir.

İnternet üzerinde gerek ücretsiz gerekse ücretli olarak birçok e-ticaret yazılımı bulunmaktadır. Biz ise size ProTicaret E-Ticaret Yazılım hizmetini önerebiliriz. Bunların sebeplerinin başında ise her bütçeye uygun farklı farklı hizmetler sunmasının yanı sıra tüm paketlerinde bir e-ticaret sitesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ek modüller bulunmaktadır.

E-Ticaret Paketleri Nelerdir?

E-ticaret paketleri, e-ticaret sitelerinin ihtiyacı olan yazılımların sahip olduğu özellikler; kurulum çeşitleri, yapılandırma, yönetim ve çalıştırma gibi ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulmuş önceden hazırlanmış ve satın alınabilecek bütünleşik yazılım ve hizmetler dizisidir. E-ticaret paketleri genellikle e-ticaret yazılımı, web tasarım ve hosting hizmetleri, ödeme işlemleri, müşteri desteği ve e-ticaret sitelerinin ihtiyacı olabilecek hizmetleri içerir. Bu paketler, işletmelerin e-ticaret sitelerini yönetirken daha kolay ve daha verimli hâle getirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca birçok işlemi tek panel üzerinden yapmanızı sağlar. Bu paketleri alarak işletmeler çok sayıda farklı hizmeti tek bir çözümde toplayabildiğinden bütçelerini kontrol edebilirler. Sizlere yazımız içerisinde bahsettiğimiz ProTicaret e-ticaret yazılımına sahip olmak için satın alım yapabileceğiniz e-ticaret paketleri yönünden oldukça zengin bir işletmedir.

Her bütçeye uygun çeşitli artıları bulunan birbirinden farklı birçok e-ticaret paketi bulunan ProTicaret; güvenilir referansları, sektördeki tecrübesi ve hizmet kalitesi ile kesinlikle e-ticarete başlayacak kişilerin incelemesi gereken bir yazılım sağlayıcısıdır.

E-Ticarette Satışlarımı Nasıl Arttırırım?

E-ticaret sitenizde satışlarınızı arttırmak için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz:

Arama motorlarından mümkün olan en yüksek sıralamaya sahip olmak için SEO (Arama Motorları Optimizasyonu) uygulayın. Bu, sitenizin arama motorları tarafından daha iyi anlaşılmasını ve daha üst sıralara yerleşmesini sağlar. Böylelikle potansiyel müşterilerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde fazla etkili olmasa da e-posta pazarlaması da satış arttırmak için oldukça etkili yöntemlerden birisidir.

Sosyal medya pazarlaması, satışlarınızı arttırmanızın en etkili yoludur. Günümüzde telefon ve bilgisayar kullanıcılarının %98’inin sosyal medyada vakit geçirdiği düşünülürse bu doğrultuda yapılan bir reklam hizmeti satışlarınızı oldukça arttıracaktır.

Arama motoru reklamları daha net tabir ile Google Reklamı ise direkt satış odaklı bir reklam olacağı için sitenize ziyaretçi çekmeniz ve satışlarınızı arttırmak için etkili bir yoldur.

Alternatif ödeme yöntemleri, müşterilerinizi elde tutma ve satışa yönlendirme konusunda oldukça etkilidir. Sadece kredi kartı değil kripto para, PayPal vb. alternatif ödeme yöntemlerini sitenize koymanız oldukça faydalıdır.

Sitenize koyacağınız bir canlı destek ya da WhatsApp hizmeti ile müşterilerinizin sorularını anlık cevaplayıp onları satışa kolaylıkla yönlendirebilirsiniz.

Ürünlerinizi etkili bir şekilde tanıtmak için çekilecek ya da hazırlanacak ürün görselleri oldukça önemlidir. Ürünlerinizin özelliklerini ve faydalarını da ürünlerin açıklama kısmında net bir şekilde belirtmeyi unutmayın.

Sıklıkla indirimler ve kampanyalar düzenleyin. Bu, müşterilerinizin sitenize geri gelmelerini ve satın almalarını sağlar.

Mobil cihazların kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sitenizin mobil uyumlu olması önemlidir. İnternet kullanıcılarının %78’ini mobil kullanıcıların oluşturduğu düşünülür ise sitenize ait bir mobil uygulama ya da sitenizin mobil uyumlu bir tema kullanması potansiyel satışlarınız konusunda oldukça önemli bir yer tutar.

E-ticaret paketleri hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız www.proticaret.org internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.