E-ticaret Uzmanı Fırat Sevinçgüler Covid19 sonrası e-ticaret artışını anlattı



Covid-19 salgını etkisini sürdürürken, yeni normalleşme sürecinde ekonomi çevrelerinin gözü internet üzerinden satış yapan mecralara çevrildi. Yakın zamana kadar devama AVM'lere yatırım yapan büyük şirketler şimdi yeni alan adları satın alarak e-ticarete yöneldi. Peki e-ticarete girmeye hazırlanan yatırımcıları hangi riskler, hangi sürprizler bekliyor. Konuyu e-ticaret Uzmanı Fırat Sevinçgüler Covid19 Sonrası e-ticareti bekleyen fırsatları ve riskleri anlattı;

Dijital alanda bir çok ünlü firmanın danışmanlığını yapmakta olan Fırat Sevinçgüler kuruculuğunu yaptığı Fırat Medya Dijital reklam ajansı ve Gümüş Deposu Takı Aksesuar firmalarıyla dijitale geçmek isteyen herkese danışmanlık sağlamakta.

E-ticaret Uzmanı FIRAT SEVİNÇGÜLER

Fırat Sevinçgüler, Eğitimini Marmara Üniversitesi ve Anadolu üniversitesinde başarı ile tamamladıktan sonra , birçok dijital alanda yatırımlar ile başarıya ulaşmıştır. Dijital çağa yatırım yapan sevinçgüler, belirlediği dijital sektörlerde yatırım yapmaktan ve sermaye bağlamaktan çekinmemektedir. Başlangıç aşamasında ki kurduğu platformlarda çoğunlukla başarıya ulaşmıştır. Kurmuş olduğu

dijital reklam ajansının ve

takı aksesuar firmalarının kuruculuğunu yapmaktadır.

E-ticaretin Önemi ve Danışmanlık Hizmeti



Sosyal medyada çok sık adını duyduğumuz Fırat Sevinçgüler, birbiri ardına sıralanmış birçok projeyi başarıyla yerine getirmiştir. E-ticarette bir çok firmayı başarıya ulaştıran SEVİNÇGÜLER,müşterilerinidijital ortamda eğitimler vererek geliştirmekte, tarihi projelere imza atmıştır. Projelerin içerisinde sorunsuz çalışan ve orijinal sistemler kullanan Sevinçgüler, diğer firmaların aksine daha yeni tasarımlar geliştirmeye ve her işlemin üzerine daha fazlasını koyarak kullanıcılarına daha şık deneyim sunmuştur. Başta instagram olmak üzere bir çok sosyal platformda hizmet sunan SEVİNÇGÜLER hizmet alan her müşterisiyle özel ilgilenmektedir.

Yazarlıkta yapan Fırat SEVİNÇGÜLER,’ Sosyal Medya ile E-ticaret ’ kitabını bir süre sonra tüm okurlarına armağan edecektir.



Sosyal Medya Uzmanlığı

Sosyal medya uzmanı olduğunu İnstagram üzerinde ki çalışmaları sayesinde anladığımız Sevinçgüler, Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal mecralarda da adından sıkça söz ettirmekte. Sosyal medya üzerine kurdukları ajans için tüm projelerin başında kendisinin olacağından eminiz. Sosyal medya günümüzde çok sık kullanılan ve firmaların genellikle reklam vermek için yarış içerisinde olduğu mecralar arasında. Firmalar ürünlerini satabilmek için veya daha çok kullanıcıya ulaşabilmek için doğru sektör, doğru kullanıcı anlayışı ile reklam vermektedir. Reklamları en iyi şekilde ayarlayabileceklerine inandığımız FIRAT MEDYA, çalıştıkları her işletme için başarı elde etmektedir.