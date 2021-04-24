ebebek, 177'nci mağazasını Meydan AVM'de açtı



Her geçen gün mağazalarına bir yenisini daha ekleyen ebebek, salgın döneminde de bebeveynlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Marka, 177. mağazasını İstanbul Meydan AVM’de açarak bebeveynlerle buluştu.



Bebeklere ve annelerine yönelik zengin ürün çeşitleriyle onların alışverişteki adresi olan ebebek, mağaza sayısını artırmaya devam ediyor.

Yüzlerce markanın binlerce ürününü aynı çatı altında buluşturan marka, İstanbul’daki mağazalarına bir yenisini daha ekleyerek bebekli ailelerin en hassas süreçlerinde onlara yol arkadaşı oluyor.



Marka, içerisinde bulunulan zorlu pandemi sürecinde de bebeveynlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tek bir çatı altında karşılama gayesiyle mağaza açılışlarını sürdürdü. Yasal yönlendirmeler doğrultusunda aldığı tüm önlemler ile kapılarını ziyaretçilerine açmaya devam eden marka, yeni açılan mağazasıyla Türkiye’de tam 177 bebek ürünleri mağazasına sahip oldu.







ebebek Hakkında

Güler yüzlü kadrosu, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatları, uzman bilgisi ve alışveriş sonrası desteğiyle 2001 yılından itibaren faaliyet gösteren marka, yeni mağazası İstanbul Meydan AVM’de ziyaretçilerini karşılamayı bekliyor.



ebebek, annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını; kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar, uzman bilgisi ve alışveriş sonrası desteğiyle günün 24 saati karşılayan bir internet sitesi ve mağazalar zinciridir. 2001 yılında e-ticaret sitesi ile başladığı tecrübesini 2003 yılı başında fiziki mağazacılığa taşıyan ebebek; ebebek.com internet satış sitesi ve 56 ildeki 177 mağazasıyla anne-babalara hizmet vermeye devam ediyor.

