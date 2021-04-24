Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

ebebek, 177'nci mağazasını Meydan AVM'de açtı

ebebek, Pandemi Sürecinde de Büyümeye Devam Ediyor. Ünlü marka, 177. Mağazasını İstanbul Meydan AVM’de Açtı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 11:49
ebebek, 177'nci mağazasını Meydan AVM'de açtı

ebebek, 177'nci mağazasını Meydan AVM'de açtı


Her geçen gün mağazalarına bir yenisini daha ekleyen ebebek, salgın döneminde de bebeveynlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Marka, 177. mağazasını İstanbul Meydan AVM’de açarak bebeveynlerle buluştu.


Bebeklere ve annelerine yönelik zengin ürün çeşitleriyle onların alışverişteki adresi olan ebebek, mağaza sayısını artırmaya devam ediyor.

Yüzlerce markanın binlerce ürününü aynı çatı altında buluşturan marka, İstanbul’daki mağazalarına bir yenisini daha ekleyerek bebekli ailelerin en hassas süreçlerinde onlara yol arkadaşı oluyor.


Marka, içerisinde bulunulan zorlu pandemi sürecinde de bebeveynlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tek bir çatı altında karşılama gayesiyle mağaza açılışlarını sürdürdü. Yasal yönlendirmeler doğrultusunda aldığı tüm önlemler ile kapılarını ziyaretçilerine açmaya devam eden marka, yeni açılan mağazasıyla Türkiye’de tam 177 bebek ürünleri mağazasına sahip oldu.


Güler yüzlü kadrosu, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatları, uzman bilgisi ve alışveriş sonrası desteğiyle 2001 yılından itibaren faaliyet gösteren marka, yeni mağazası İstanbul Meydan AVM’de ziyaretçilerini karşılamayı bekliyor. 


ebebek Hakkında


ebebek, annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını; kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar, uzman bilgisi ve alışveriş sonrası desteğiyle günün 24 saati karşılayan bir internet sitesi ve mağazalar zinciridir. 2001 yılında e-ticaret sitesi ile başladığı tecrübesini 2003 yılı başında fiziki mağazacılığa taşıyan ebebek; ebebek.com internet satış sitesi ve 56 ildeki 177 mağazasıyla anne-babalara hizmet vermeye devam ediyor.
 

Anahtar Kelimeler:
EbebekMeydan Avm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zehirsiz kentler mümkün mü? | Buğday Derneği harekete geçti
Zehirsiz kentler mümkün mü? | Buğday Derneği harekete geçti
Vebitcoin işlemlerini durdurdu | Thodex vurgunu dalga etkisi yarattı
Vebitcoin işlemlerini durdurdu | Thodex vurgunu dalga etkisi yarattı
Thodex şikayetleri bir haftada yüzde bin 161 arttı
Thodex şikayetleri bir haftada yüzde bin 161 arttı
Kripto para piyasında deprem | Vurgunun boyutları büyüyor
Kripto para piyasında deprem | Vurgunun boyutları büyüyor
Global Yatırım Holding, bedelli sermaye artırımına gidiyor
Global Yatırım Holding, bedelli sermaye artırımına gidiyor
Akıllı Restoranlarda Pizzalar Soğumadan Sofrada Olacak
Akıllı Restoranlarda Pizzalar Soğumadan Sofrada Olacak
Süt sağan robot | Ahırlar mandıralar akıllı robotlara kalıyor
Süt sağan robot | Ahırlar mandıralar akıllı robotlara kalıyor
Hopi’de üst düzey atama | Hopi CEO’su Yalın Özcan oldu
Hopi’de üst düzey atama | Hopi CEO’su Yalın Özcan oldu
Bedava patates soğan ölümcül vürüsü unutturdu
Bedava patates soğan ölümcül vürüsü unutturdu
Cumartasi çalışması mesaiye giriyor mu?
Cumartasi çalışması mesaiye giriyor mu?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim