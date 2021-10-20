Edis Fan Token saatler içinde tükendi!

Ünlü yıldız Edis ve kripto para borsası ICRYPEX iş birliğinde çıkarılan Edis Fan Token’ın ön satış için ayrılan bölümünün tamamı satıldı. 18 Eylül 00.00 itibarıyla ön satışa çıkarılan 8 milyon Edis Fan Token saatler içinde tükendi. 0,90 TL üzerinden ön satışa sunulan Edis Fan Token, 21 Ekim 00.00’da halka arz edilecek.

Geçtiğimiz hafta UNIQ’te gerçekleşen basın lansmanıyla duyurulan Edis Fan Token’ın ön satış için ayrılan 8 milyon adedi satıldı. Sanat dünyasının yeni etkileşim alanı olan NFT’ler ile desteklenen ilk Fan Token olma özelliği taşıyan Edis Fan Token, ICRYPEX imzası taşıyor. ICRYPEX’in NFT platformu ICRYPEX NFT Bazaar’da yer alacak Edis NFT’lerinin de satın alma aracı olacak olan Edis Fan Token, 21 Ekim 00.00’da halka arz ediliyor.

Ünlü yıldız Edis’in belirlediği konser, anket, özel etkinlik ve buluşmalarda ayrıcalık imkânı sağlayan Edis Fan Token bu alanda bir ilki oluşturuyor. Edis’in müzik dünyasındaki başarılarıyla değeri artacağı öngörülen Edis Fan Token NFT destekli ilk Fan Token olarak öne çıkıyor.

Edis Fan Token, kripto para ve NFT dünyasında bir ilki başardı

Edis Fan Token ön satış sürecini değerlendiren ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “Edis Fan Token’a gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Ön satışa sunmamız itibarıyla birkaç saatte ön satış bölümünün tamamı tükenen Edis Fan Token’a çok büyük bir ilgi gösterildi. NFT destekli ilk Fan Token özelliğine sahip bu proje geleceğin sanat dünyası için büyük önem taşıyor. Ön satışa sunduğumuz 8 milyon adet Edis Fan Token birkaç saatte Edis hayranları ve kripto para yatırımcıları tarafından satın alındı. Bu proje kapsamında gerçekleşen ön satış 7,2 milyon TL hacim oluşturdu. 21 Ekim 00.00’da halka arz edeceğimiz Edis Fan Token hem iş birliğimize hem de iş birliğimizin NFT aşaması olan ICRYPEX NFT Bazaar’a çok büyük bir değer sağlayacak.” dedi.

Ön satışı tamamlanan Edis Fan Token, 21 Ekim 2021 saat 00.00’da 1,00 TL açılış fiyatıyla halka arz edilecek. Edis Fan Token, ICRYPEX web sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.