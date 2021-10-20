Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Edis Fan Token saatler içinde tükendi!

18 Eylül 00.00 itibarıyla ön satışa çıkarılan 8 milyon Edis Fan Token saatler içinde tükendi. 0,90 TL üzerinden ön satışa sunulan Edis Fan Token, 21 Ekim 00.00’da halka arz edilecek. 

20 Ekim 2021 Çarşamba 12:14
Edis Fan Token saatler içinde tükendi!

Edis Fan Token saatler içinde tükendi!

Ünlü yıldız Edis ve kripto para borsası ICRYPEX iş birliğinde çıkarılan Edis Fan Token’ın ön satış için ayrılan bölümünün tamamı satıldı. 18 Eylül 00.00 itibarıyla ön satışa çıkarılan 8 milyon Edis Fan Token saatler içinde tükendi. 0,90 TL üzerinden ön satışa sunulan Edis Fan Token, 21 Ekim 00.00’da halka arz edilecek. 

Geçtiğimiz hafta UNIQ’te gerçekleşen basın lansmanıyla duyurulan Edis Fan Token’ın ön satış için ayrılan 8 milyon adedi satıldı. Sanat dünyasının yeni etkileşim alanı olan NFT’ler ile desteklenen ilk Fan Token olma özelliği taşıyan Edis Fan Token, ICRYPEX imzası taşıyor. ICRYPEX’in NFT platformu ICRYPEX NFT Bazaar’da yer alacak Edis NFT’lerinin de satın alma aracı olacak olan Edis Fan Token, 21 Ekim 00.00’da halka arz ediliyor.

Ünlü yıldız Edis’in belirlediği konser, anket, özel etkinlik ve buluşmalarda ayrıcalık imkânı sağlayan Edis Fan Token bu alanda bir ilki oluşturuyor. Edis’in müzik dünyasındaki başarılarıyla değeri artacağı öngörülen Edis Fan Token NFT destekli ilk Fan Token olarak öne çıkıyor.

Edis Fan Token, kripto para ve NFT dünyasında bir ilki başardı

Edis Fan Token ön satış sürecini değerlendiren ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “Edis Fan Token’a gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Ön satışa sunmamız itibarıyla birkaç saatte ön satış bölümünün tamamı tükenen Edis Fan Token’a çok büyük bir ilgi gösterildi. NFT destekli ilk Fan Token özelliğine sahip bu proje geleceğin sanat dünyası için büyük önem taşıyor. Ön satışa sunduğumuz 8 milyon adet Edis Fan Token birkaç saatte Edis hayranları ve kripto para yatırımcıları tarafından satın alındı. Bu proje kapsamında gerçekleşen ön satış 7,2 milyon TL hacim oluşturdu. 21 Ekim 00.00’da halka arz edeceğimiz Edis Fan Token hem iş birliğimize hem de iş birliğimizin NFT aşaması olan ICRYPEX NFT Bazaar’a çok büyük bir değer sağlayacak.” dedi.

Ön satışı tamamlanan Edis Fan Token, 21 Ekim 2021 saat 00.00’da 1,00 TL açılış fiyatıyla halka arz edilecek. Edis Fan Token, ICRYPEX web sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Edis FanTokenToken Saat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayat Bulan Fikirler Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu
Hayat Bulan Fikirler Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu
Büyük Çimento Ailesi Tek Ses | Eşitlik #BenimleGelecek! 
Büyük Çimento Ailesi Tek Ses | Eşitlik #BenimleGelecek! 
Türkiye - Belarus ticaret hacminde hedef 1.5 milyar dolar
Türkiye - Belarus ticaret hacminde hedef 1.5 milyar dolar
Beste Naz Süllü | Kripto Paraların Büyüklüğü 2,5 trilyon doları aştı
Beste Naz Süllü | Kripto Paraların Büyüklüğü 2,5 trilyon doları aştı
GO Sharing Türkiye'de faaliyete başladı
GO Sharing Türkiye'de faaliyete başladı
KİMPUR halka arz için SPK’ya başvurdu
KİMPUR halka arz için SPK’ya başvurdu
Ford Otosan'dan Türkiye’nin İlk ve Tek Yerli Şanzımanı
Ford Otosan'dan Türkiye’nin İlk ve Tek Yerli Şanzımanı
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Gelişen Piyasalarda Eylül Kayıpları geri alınıyor
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Gelişen Piyasalarda Eylül Kayıpları geri alınıyor
Bomaksan ek kapasite yatırımı yapacak
Bomaksan ek kapasite yatırımı yapacak
Pırlanta'da rapor vurgunu iddiası | HRD Antwerp'ten yalanlama geldi
Pırlanta'da rapor vurgunu iddiası | HRD Antwerp'ten yalanlama geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim