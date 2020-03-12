Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Efsane çakmak Tokai 35 milyon adet sattı, el değiştirdi

Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının üreticisi Sebat Çakmak’ın satış sürecini tamamladı.

12 Mart 2020 Perşembe 10:28
Efsane çakmak Tokai 35 milyon adet sattı, el değiştirdi

Efsane çakmak Tokai 35 milyon adet satarak rekor kırdı


Can Uluslararası Yatırım Holding ile 35 milyon TL’lik anlaşma imzalanırken, KAP’a hisse devrinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2013 yılında çoğunluk hissesini aldığı Sebat Çakmak’ta hisse devir işlemi tamamlandı. Tokai marka çakmakların üretimini yapan Sebat Çakmak, Can Uluslararası Yatırım Holding’e 35 milyon TL karşılığında satıldı.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, tamamlanan hisse devriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’nin farklı sektörlerde yatırım yapan en büyük girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim, başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Cazip sektörlere yatırım yapan şirketimiz, zamanı geldiğinde portföyündeki şirketleri elden çıkararak paydaşlarımıza değer yaratıyor. Sebat Çakmak’ın gelecek dönemde Can Uluslararası Yatırım Holding çatısı altında başarılarını sürdürmesini diliyoruz. Gözde Girişim satıştan elde edilen nakdi, borç ödemede kullanmayı planlıyor.”

GÖZDE GİRİŞİM ŞİRKETLERE DEĞER KATIYOR

Gözde Girişim, hızlı büyüme vadeden sektörlere yatırım yapıyor. Söz konusu şirketler, yapılan yatırımlarla büyürken, genellikle sektörünün önde gelen kurumlarına yapılan satışlarla ülke ekonomisine ve istihdama katkı da sağlanıyor. Sebat Çakmak, Gözde Girişim bünyesine katıldıktan sonra hem geniş bir tüketici kitlesine ulaştı hem de değerini her yıl artırdı. Geçen yıllarda iç pazarda çok sayıda başarıya imza atan Sebat Çakmak, Tuzla fabrikasında üretim yapıyor. “Çakar çakmaz çakan çakmak” sloganıyla tanınan şirket, 2013 yılından bugüne kadar Gözde Girişim altında faaliyetlerini sürdürüyordu. Gözde Girişim’in bünyesinde, Kümaş, Polinas, Penta, Derby gibi sektörünün lideri şirketler ve markalar bulunuyor.

Son Güncelleme: 12.03.2020 10:32
Anahtar Kelimeler:
TokaiTokai çakmakCan Uluslararası Yatırım Holding
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emine Sabancı Kamışlı |Sosyal yatırımda kâr, toplumda yaratılan değerdir
Emine Sabancı Kamışlı |Sosyal yatırımda kâr, toplumda yaratılan değerdir
Korona ile birlikte dezenfeksiyon talepleri tarihi rekor kırdı
Korona ile birlikte dezenfeksiyon talepleri tarihi rekor kırdı
Korona'ya karşı marketlerde olağanüstü önlem
Korona'ya karşı marketlerde olağanüstü önlem
Sosyal medyanın neden olduğu panik kolonya satışlarını patlattı
Sosyal medyanın neden olduğu panik kolonya satışlarını patlattı
Solar İstanbul 2020 Fuarı kapılarını açtı
Solar İstanbul 2020 Fuarı kapılarını açtı
Corona virüsü tehlikesi temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı
Corona virüsü tehlikesi temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı
Nükleer Enerjide Türk - İspanyol Ortaklığı
Nükleer Enerjide Türk - İspanyol Ortaklığı
Tommy Hilfiger'ın elma kabuğundan ayakkabı
Tommy Hilfiger'ın elma kabuğundan ayakkabı
TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon fuarı kapılarını açtı
TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon fuarı kapılarını açtı
Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?
Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim