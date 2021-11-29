Efsane Cuma’da Online Alışveriş Rekoru Kırıldı

2020 Efsane Cuma ortalama sepet tutarı 259 TL iken, 2021 yılında 294 TL oldu. Ortalama sepet tutarında yüzde 13'lük bir artış gözlendi.

2020 Efsane Cuma'ya göre işlem hacmi yüzde 38, işlem adediyse yüzde 22 artış gösterdi.

2020 Efsane Cuma'ya göre kredi kartından geçen işlem sayısında yüzde 12, banka kartlarındaysa yüzde 43 artış görüldü. İşlem hacmindeyse banka kartlarında yüzde 64, kredi kartlarında yüzde 32 artış gözlendi.

Taksitli işlem hacmi azalırken, tek çekim işlem hacminde artış yaşandı.

Bu yıl mobilden yüzde 18, masaüstünden yüzde 82 oranında alışveriş yapıldı.

En çok harcama Marmara Bölgesi'nde, en az harcama Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

En çok alışveriş yapılan sektör her yıl olduğu gibi bu yıl da giyim ve aksesua mağazalarından oldu. Giyim sektörünü perakende ve araç kiralama sektörü takip etti.

Pandeminin de etkisiyle gerek markaların gerek kullanıcıların online alışverişe artan ilgisi ülkemizde Efsane Cuma olarak da bilinen Black Friday döneminde de kendini hissettirdi. Bu yıl 2020’ye oranla işlem hacminde yüzde 38, işlem adedinde yüzde 22 oranında artış yaşandı. Ortalama sepete tutarıysa 259 TL'den 294 TL'ye ulaşarak yüzde 13'lük artış gösterdi. Kredi kartı işlem sayısında yüzde 12, banka kartlarında yüzde 43 artış görüldü. İşlem hacimleri açısındansa 2020 yılına göre kredi kartında yüzde 32, debit kartlarda yüzde 64 artış gözlendi.

En çok kadınlar alışveriş yaptı

2020 Black Friday döneminde olduğu gibi bu sene de kadınlar erkeklere göre yüzde 67 daha fazla işlem adedine ve yüzde 46 daha fazla işlem hacmine sahip oldular. Ancak erkeklerin işlem adedinde geçen yıla göre yüzde 49 artış yaşandı. Kadınların işlem adedi artışı ise yüzde 12. Kadınların ortalama sepet tutarı geçen yıla göre 18, erkeklerin yüzde 17 oranında arttı.

Taksitli işlemler yerini tek çekime bırakıyor

2020 Efsane Cuma döneminde tek çekimde yüzde 53, üç taksitte yüzde 30, 6 taksitte yüzde 9 olan işlem hacmi dağılımı, 2021 yılında tek çekimde yüzde 55, 3 taksitte yüzde 27 ve 6 taksitte yüzde 6 oldu. Tek çekim işlem hacminde yaşanan artış dikkat çekiyor.

Kredi kartı kullanımı azalıyor, banka kartı kullanımı artıyor

2020 Efsane Cuma döneminde erkeklerin kredi kartı kullanım oranı yüzde 72’iken, bu yıl bu oran yüzde 66'ya geriledi. Banka kartı kullanım oranlarında ise geçen yıl yüzde 28 olan bu oran bu yıl göstererek yüzde 34'e yükseldi.

Kadınlarda da kredi kartının yerini banka kartına bıraktığı görüldü. 2020 Efsane Cuma döneminde kadınların kredi kartı kullanımı yüzde 72 iken bu yıl bu oran yüzde 68’e düştü. Banka kartı kullanımı da yüzde 28’den yüzde 32’ye yükseldi.

Mobil kanal kullanımı artıyor

Bu yıl harcamaların yüzde 18’i mobil, yüzde 82’si masaüstünden gerçekleşti. Alışverişlerde web üzerinden yapılan harcamalar daha yüksek olmakla birlikte mobil kanallardan yapılan harcamalarda hem kadınlar hem erkekler nezdinde artış gözlendi. Geçen yıl yüzde 11 mobil kanalından alışveriş yapan kadınlar bu yıl yüzde 17 oranında mobil kanalı kullandılar. Web kanalından alışveriş yapan kadınlar ise geçen yıl yüzde 89 oranında iken bu yıl bu oran yüzde 83’e geriledi.

Mobil cihazlardan alışveriş oranının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir olurken, en düşük olduğu illler Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Kilis, Tunceli oldu.

Efsane Cuma kampanyalarıyla birlikte mobil kanaldan yapılan harcalamalarda yüzde 90, işlem adedinde yüzde 11 artış yaşandı. Ortalama sepet tutarı ise 108 TL'den 185 TL'ye ulaşarak yüzde 71'lik bir artış gösterdi. Web harcamalarında ise önceki yıla göre işlem hacmi yüzde 30 artarken işlem adedinde değişim yaşanmadı. Web üzerinden yapılan harcamalarda ortalama sepet tutarı geçen yıl 382 TL iken, bu yıl 498 TL oldu ve yüzde 30'luk bir artış görüldü. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da harcamaların daha çok web üzerinden yapıldığı görüldü.

En çok harcama Marmara Bölgesi’nde

Marmara Bölgesi yüzde 49 artış ile en çok harcama yapılan bölge oldu. En düşük harcamaysa Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşti.

En çok alışveriş yapılan yerler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Kadınlarda da bu sıralama aynı şekilde görüldü. Erkeklerde ise birinciliği İstanbul alırken, İzmir ikinci sırada yer aldı. İstanbul dışında en çok alışveriş yapan 5 şehir Ankara yüzde 19, İzmir yüzde 13, Bursa yüzde 6, Antalya yüzde 5, Kocaeli yüzde 4, Adana yüzde 3, Tekirdağ yüzde 3.

Alışveriş oranını en çok artıran il yüzde 190 ile Aksaray oldu. Aksaray’ı yüzde 189 ile Burdur ve yüzde 102 artış ile Tekirdağ takip etti. Aksaray’lı erkekler yüzde 704 alışveriş oranını arttırdı.

Kasım ayı indirimleri Efsane Cuma’yı geçti

iyzico; Türkiye'de son yıllarda tek bir cuma gününden çıkıp tüm Kasım ayına yayılan indirim kampanyalarının verilerini de açıkladı. Kasım ayı boyunca Efsane Cuma’ya oranla 7 kat daha fazla işlem hacmi ve 11 kat işlem adedine ulaşıldı. Kasım ayı harcamalarında en çok işlem web üzerinden yapılırken Efsane Cuma’nın aksine bu dönemde erkekler kadınlardan daha çok alışveriş yaptı. Erkekler bu dönemde

Efsane Cuma'ya göre 9 kat daha fazla alışveriş yaparken, kadınlarda bu oran 5 kat olarak gerçekleşti.