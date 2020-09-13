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Ege Bölgesi tarım ürünleri ihracatında hedef 10 milyar dolar

Ege Bölgesi'nde tarım ürünleri ihracatının yeni lideri yaş meyve sebze ve mamulleri oldu Ege Bölgesi'nde tarım ürünleri ihracatında zirve el değiştirdi Pandemi döneminde ihracata devam ettiler zirveye çıktılar

13 Eylül 2020 Pazar 08:33
Ege Bölgesi tarım ürünleri ihracatında hedef 10 milyar dolar

Ege Bölgesi tarım ürünleri ihracatında 10 milyar doları hedefliyor

Ege Bölgesi'nde tarım ürünleri ihracatında zirve el değiştirdi.Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği son bir yıllık dönemdegerçekleştirdiği 985 milyon dolarlık ihracatla zirvenin yeni sahibi oldu.

2019 yılında Ege Bölgesi'nde tarım ürünleri ihracatında zirvenin sahibi Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği idi.

Türkiye'ye yıllık 5 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Ege Bölgesi'nde tarım ürünleri ihracatçıları 10 milyar dolar ihracat hedefliyor.

Son bir yılda Ege Bölgesi'nden yapılan 5 milyar 70 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatının 985 milyon dolarlık dilimini gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 655,5 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatı yaparken, 329,6 milyon dolarlık taze meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

Pandemi döneminde üretim ve ihracata devam eden ve her ay ihracat rekorlarıyla yaş meyve sebze ve mamulleri sektörünü ihracat şampiyonu yapan üyelerine teşekkür ziyaretleri yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın son güzergahı Dikili ve Kınık'taki ihracatçı firmalar oldu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerinin pandemi döneminde zor şartlarda üretim ve ihracat yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Uçak, "Ülkemizin kalkınması ihracat ile mümkün olacak. İhracatçılarımızın, emek ve gayretleri bu süreçte hayati öneme sahip. İhracatçılarımızın gayretleri sayesinde 2020 yılı sonu için belirlediğimiz 1 milyar dolar ihracat hedefine Eylül ayı sonunda ulaşabilecek konumdayız. Son bir yıllık dönemde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ihracatının yüzde 15'lik artışla 985 milyon dolara taşıyan üyelerimiz üstlerine düşen sorumluluğu büyük bir başarı ile yerine getiriyorlar. Ege Bölgesi'nde ilki Dikili'de kurulan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin itici gücüyle Ege Bölgesi'nin tarımsal ürün ihracatını 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Ata Özdemir, Martin Sanford, Sadık Demircan Ege İhracatçı Birlikleri Şefi Gökay Çelikli ve Ziraat Mühendisi Şükrü Ercan ile birlikte ilk olarak Kınık’ta yer alan RNK Gıda ve Sultan Gıda firmalarını ziyaret etti.

Turşu ve Konserve sebze üretimi gerçekleştiren RNK Gıda ortaklarından Sinan Açıkgöz, sektör ile ilgili beklentilerini dile getirirken, salça piyasasında sektörün lideri durumunda olan Sultan Gıda ortaklarından Lezgin Bahadır ise deneyimlerini heyet ile paylaştı.

Dikili’de seracılık sektöründe Türkiye’nin en önemli firmalarından olan Agrobay Seracılık, yine seracılıkta önemli bir ihracatçı olan YDA Tarım ve seracılık yanında kurutulmuş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiren Fruve Gıda firmaları ziyaret edildi. Agrobay Seracılık ortaklarından Ahmet Şentürk, YDA Tarım Genel Müdürü Tahsin Sezgel ve Fruve Gıda sahibi Mehmet Mavuk ile tarım sektörü ve ihracata ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

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