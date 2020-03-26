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Ege ihracatının duayenlerinden Mehmet Fuat Terci vefat etti

1974 - 89 yılları arasında Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Mehmet Fuat Terci (93) vefat etti.

26 Mart 2020 Perşembe 08:42
Ege ihracatının duayenlerinden Mehmet Fuat Terci vefat etti

Ege ihracatının duayenlerinden Mehmet Fuat Terci vefat etti

Ege Bölgesi ihracatının duayenlerinden, 1974 - 89 yılları arasında Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Mehmet Fuat Terci (93) vefat etti.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci'nin babası da olan Mehmet Fuat Terci 27 Ekim1927 tarihinde Uşak'ın Ulubey ilçesinde doğdu uzun yıllar yağlı tohumlar ticareti yaptı.

Ulubey eşrafından olan Terci, 1965 yılında İzmir'e taşınarak iş hayatını İzmir'de Terci Tarım Ürünleri Ltd. Şti. firmasını kurarak sürdürdü. Uzun yıllar yağlı tohumlar ihracatı yapan, yağlı tohumlar sektörünün duayenlerinden olan Mehmet Fuat Terci, 1974-1989 yılları arasında 15 yıl süreyle Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Fuat Terci'nin cenazesi, 26 Mart 2020 Perşembe günü (bugün) öğle namazını müteakip Işıkkent Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Işıkkent Aile Kabristanı'na defnedilecek.

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