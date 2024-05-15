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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nde Mehmet Emre Uygun dönemi

EZZİB Başkanı Mehmet Emre Uygun: “Zeytinyağı ihracatında dökme ve varilli ihracat kısıtlamasının kaldırılması öncelikli hedefimiz”

15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:22
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nde Mehmet Emre Uygun dönemi






 

EZZİB’te Mehmet Emre Uygun ile Davut Er halef-selef oldu

 

EZZİB’in genç başkanı Emre Uygun, yeni dönem için 1 milyar dolar ihracat hedefi koydu

 

 

Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Uygun oldu.  Uygun, EZZİB’in 84 yıllık tarihinde 27. başkan olarak görev yapacak.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri’nin 5910 sayılı kanunu gereği başkanlık görevinde 8 yılı doldurduğu için başkanlık görevi kanunen sona erdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde toplanan, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, yaptığı seçim sonucunda EZZİB Başkan Yardımcısı Emre Uygun’u oybirliğiyle Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti.

EZZİB Yönetim Kurulu’nda Davut Er ise; Mehmet Emre Uygun’dan boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına oy birliğiyle seçildi. Emre Uygun ile Davut Er, halef-selef oldu.

Yeni dönemde; Mehmet Kadri Gündeş, EZZİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine devam ederken, Ayhan Bakan, Aykut Eker, Aysun Aras, Güngör Şarman, İsmail Selçuk, Levent Bilginoğulları, Mehmet Şafi Tunç ve Rahmi Balsarı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürecekler.


 

Türkiye’nin son çeyrek asırda zeytincilik sektörüne büyük yatırımlar yaptığına dikkati çeken Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Emre Uygun, 90 milyondan 200 milyona çıkan zeytin ağacı varlığının rekoltede kendini hissettirmeye başladığını, bu rekoltenin katma değere dönüşmesi, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için ihracatın tarım ürünlerinin sigortası niteliğinde olduğunu vurguladı.

Zeytinyağı ihracatında devam eden dökme ve varilli ihracat kısıtlamasının kaldırılmasının öncelikli görevleri olduğunun altını çizen Başkan Uygun, “Türkiye’de 200 bin ton civarında zeytinyağı stoğu var. 2024/25 sezonu için yüksek bir rekoltenin geleceği ile ilgili emareler güçlü bir şekilde ortada. İspanya, İtalya, Yunanistan gibi üretici ülkelerde de güzel bir rekolte beklentisi hâkim. Bu şartlarda zeytinyağındaki dökme ve varilli ihracat kısıtlamasının kaldırılması gerektiğini Ticaret Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde dillendiriyoruz. Bu konuda kısa sürede sonuç almak için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

 

Hedefimiz 1 milyar dolar ihracata ulaşmak

Dünya genelinde zeytinyağı fiyatlarının 10 Avro seviyelerinden 6-7 Avro bandına gerilediği bilgisini paylaşan EZZİB Başkanı Uygun sözlerini şöyle tamamladı; “Elimizde stoktaki ürünler beklediği için değer kaybederken fiyatlardaki gerileme nedeniyle kaybımız katmerlendi. Kısıtlamaların kalkması durumunda 2024/25 sezonunda Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatta 1 milyar doları geçebilecek potansiyele sahip olduğu ortada. Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları olarak önümüzdeki yıllarda dünyanın dört bir tarafında Türk zeytin ve zeytinyağını pazarlayarak yıllık 1 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmak için çalışacağız.”

 

M. Emre Uygun kimdir?

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Mehmet Emre Uygun 28 Mart 1981 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 43 yaşındaki M. Emre Uygun, EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği başkanı arasında en genç birlik başkanı konumuna geldi.

Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi’nde okuyan M. Emre Uygun 2023 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Üç kuşaktır devam eden Uygun Rafine Yağ Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmasında iş hayatına atılan M. Emre Uygun, 2008 yılında Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2014, 2018 ve 2022 yıllarında Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine seçilen M. Emre Uygun, 2014-18 yılları arasında TİM Sektörler Konseyi Üyeliği yaptı. Uygun, halen Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babası olan M. Emre Uygun İngilizce biliyor.

Son Güncelleme: 15.05.2024 09:51
Anahtar Kelimeler:
EIB
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