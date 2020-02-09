Egeli mobilyacılar, İtalyan alıcıları ağırladı

İtalyan mobilya devleri Egeli mobilyacılar ile ortaklık yapmak istiyor

Egeli mobilya ihracatçıları, mobilya tasarımında dünyanın bir numarası olan ancak üretimini işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle Çin, Polonya, Romanya, Slovenya gibi ülkelere kaydıran İtalyan mobilya ithalatçılarını ağırladı.





İtalyan mobilya devlerinin üretim partneri olmak istediklerini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Birlik bünyesindeki Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Müjdat Kemer ve komite üyelerinin 2019 yılı Ağustos ayında başlayan çalışmaları sonrasında "İtalya Mobilya Alım Heyeti"ni İzmir'de ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Egeli mobilya ihracatçılarının, alım heyetine katılan firmalarla uzun soluklu ortaklıklar kurmayı hedeflediğini anlatan Yağcı, "İtalyan firmalara tedarikçi olacak standartta üretim yapan çok üyemiz var. Bu firmalarımızın boş kapasitelerini İtalyan markalarıyla ortak üretime yönlendirmek istiyorlar. Gelen ithalatçılar İzmirli mobilya ihracatçısı firmalarımızın üretim yeteneğine ve ürün desenine hayran kaldı. Bu organizasyon güzel birlikteliklere gebe. İkinci Alım Heyeti Organizasyonu için çalışmalarımıza başladık" şeklinde konuştu.

İtalya’nın işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle mobilya üretiminin büyük bölümünü Çin, Polonya, Slovenya, Romanya gibi ülkelerde yaptırdığı bilgisini veren Yağcı, “İtalya, mobilyada tasarımda dünyada bir numara. Mobilya ihracatında da önde gelen ülkelerden birisi. Kendi tasarımlarını işçilik maliyetlerinin düşük olduğu ülkelerde ürettirerek gerek İtalya’da, gerekse dünyanın dört bir tarafında pazarlıyorlar. İtalya, yıllık 4 milyar dolar mobilya ithal ederken, 14,5 milyar dolarlık mobilya ihraç ediyor. İtalya’nın mobilya ithalatında Türkiye’nin payı sadece 77 milyon dolar. Amacımız bu rakamı yukarı taşımak. İzmir’de mobilya üretiminde ve ihracatında İtalyan firmalarının kalite standartlarında üretim yapabilen firmalarımızla İtalyan firmalarının iş birliği yapmasını amaçlıyoruz. Bu alanda en az 10 Türk – İtalyan ortaklığı hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

İzmir'in kapasitesini görmeye geldik

"Mobilya Alım Heyeti Organizasyonu" ile Türkiye'ye gelen Arckrea Firması Sahibi İbidi Omar, Türkiye'den geçmişte mobilya ithalatı yaptığını, İzmir'in kapasitesini öğrenmek için geldiğini, İzmir'in kapasitesine göre işbirliği yapmak istediğini kaydetti.

İtalya'da zincir mağazalara ürün temin ettikleri bilgisini veren Omar, "İzmir'de dinamik ve akıllı mobilya sanayicileri var. Prestij projelerine her türlü mobilya ve mutfak veriyoruz. İzmirli mobilyacılarla güzel işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Üretmediğimiz her şeyi İzmir'den alabiliriz

Heyette yer alan Mobilya İthalatçısı Nicolo Bimi, Türkiye ile daha önce ticareti olmadığını, İtalya'daki işçilik maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Türkiye'yi yüksek kaliteli ürün temini için üretim merkezi yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bimi, "İzmir'de büyüme potansiyeli olan akıllı ve esnek girişimciler var. Masa ayağı, metal parçalar başta olmak üzere bizim üretmediğimiz her şeyi İzmir'den alabiliriz" şeklinde konuştu.

İzmirli mobilyacılar ile ortaklık yapabiliriz

"Türkiye'de 2 muhteşem gün yaşadım" diyen Leda Cinova ise şöyle konuştu; "İtalya'da zincir mağazalar açmayı düşünüyoruz. İşlerine çok ciddi odaklanan İzmirli mobilyacılar ile ortaklık yapabiliriz. Onlarla tanışmak ciddi bir değer bizim için. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."