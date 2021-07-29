Eğitim Videosu Çekerek Para Kazanmak

Gençler, illa profesyonel kamera sistemi kurmak, binlerce liralık yatırım yapmak zorunda değilsiniz. önemli gelir elde etme yöntemlerinden bir tanesi de eğitim videosu çekmek. Normal olarak eğitim videosu çekmek için bir konuda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bunun için bir belgenizin olması gerekmiyor. Zira artık insanlar internet üzerinden pek çok şeyi öğrenebiliyorlar.

Bu bir bakıma internet üzerinden öğrenilen bir şeyin yine internet üzerinden insanlara öğretilmesinden farksız bir durum. Bunu yaparken bilginiz kadar öğretme yeteneğiniz de işin içine giriyor. Dolayısıyla benzer bir konuda öğretme yeteneği olmayan bir kişiye göre sizin öğretme yeteneğiniz varsa insanlar sizin eğitim videolarınızı izlemeyi tercih ediyorlar. Eğitim videosu çekerek para kazanmak için yapmanız gereken çok basit adımlar var.

Kendinizi Yeterli Gördüğünüz Alanda Video Çekin

Bir düşünün. Mutlaka kendinizi bilgi anlamında yeterli gördüğünüz bir alan vardır. Belki iyi gitar çalıyorsunuz, belki iyi şiir yazıyorsunuz. Belki de güzel yağlı boya tablolar yapıyorsunuz. Ya da matematik bilginiz çok iyi düzeyde. O zaman ihtiyacınız olan tek şey bir kamera ve bir mikrofon. Eğer yeterli düzeyde bilgisayar bilginiz de varsa çekeceğiniz videoları dilediğiniz gibi montajlayabilirsiniz. Ancak ne kadar profesyonele yakın eğitim videoları çekerseniz o kadar çok izleyiciye sahip olursunuz.

Eğitim Sitelerine Başvurun

Çektiğiniz eğitim videolarından elbette bir gelir elde etmeyi amaçlıyorsunuz. O zaman bu videoları Youtube üzerinden yayınlamak yerine eğitim almak isteyenlerin ziyaret ettikleri Udemy gibi sitelere başvurun ve eğitimlerinizi burada yayınlayın. Her izlenmede gelir elde edin.

Videolarınızı Planlı Çekin

Eğitim videolarınızı çekmeden önce kesinlikle bir plan yapın ve hangi videoda nelerden bahsedeceğinize önceden karar verin. Hatta toplamda kaç videoda tüm eğitimi vereceğinizi dahi hesaplayın. Bu şekilde videoları çekerken atladığınız bir şey olmayacaktır. Bununla birlikte videolarda bir öğretmen havasından uzak durun. Unutmayın ki insanlar bir öğretmenden ziyade bir arkadaş gibi konuşan insanları izlemeyi daha çok tercih ederler.

Reklamınızı Yapın

Sosyal medya üzerinden çektiğiniz eğitim videoları hakkında tanıtımlar yapın. Hatta tanıtım videoları çekin. Bu videolarda eğitimin içeriği hakkında bilgiler verin. Mümkünse çektiğiniz ilk eğitim videosunu insanlarla paylaşın. Bu sayede insanlar eğitiminizi almadan önce nasıl bir eğitimle karşılaşacakları hakkında da bilgi sahibi olacaklardır. Youtube üzerinde yayınlamak ve eğitiminiz insanlara tanıtmak için tanıtım videoları çekin. Burada dikkat edeceğiniz konu tanıtım videolarının da tıpkı eğitim videoları gibi bir seri halinde yayınlanması. Bir başka deyişle Youtube insanlara sürekli olarak yeni videolar önerdiği için çekeceğiniz tanıtım videoları ne kadar çok olursa o kadar çok insana ulaşacaksınız.

Prodüksiyon Yapın

Prodüksiyon, insanlara yaptığınız işe ne kadar önem verdiğinizi göstermenize yarar. Birden fazla kamera kullanımı, yaka mikrofonu kullanımı, ışık kullanımı, stüdyo kullanımı gibi etkenler işinizi profesyonel bir görünüme sokabilir. Son dönemlerde video çekimlerinde kullanılan yeşil perde teknolojisini de kullanabilirsiniz. Bu sayede arkanızdaki duvara istediğiniz görüntü efektini verebilirsiniz. İlk etapta olmasa da eğitim videolarından kazanacağınız parayla yavaş yavaş prodüksiyon kalitesini arttırabilirsiniz. Eğer matematik, kimya, fizik gibi sayısal alanlarda eğitimler çekecekseniz ekstra tahta kullanımı yaparak ara görüntülerde bu tahtanın ekrana gelmesini sağlayabilirsiniz.

Eğitim videosu çekerek para kazanmak son dönemlerde insanlar tarafından önemli bir gelir kapısı olmuş durumda. Hatta bazı insanlar bilgi sahibi olmadıkları alanlarda dahi internet üzerinden sıkı araştırmalar yapıp bilgi sahibi olup kendi eğitim videolarını çekiyorlar. Kimse sizden çektiğiniz eğitim videoları ile alakalı olarak bir yetkinlik belgesi talep etmediği için bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüz her konuda eğitim videoları çekebilirsiniz.